Frühlingskonzert des Obermurtaler Musikvereines Stadl

23.04.2017, 18:15 Uhr

Obermurtaler Musikverein Stadl spielte sein Frühlingskonzert unter dem Motto "Blasmusik macht Freude" am Ostersonntag, 16.April 2017 im Turnsaal der Neuen Mittelschule Stadl.

STADL (red). Alljährlich wird die Form des Konzertes zwischen Wunschkonzert und Frühlingskonzert gewechselt. Kapellmeister Christian Steinwender stellte wieder ein interessantes Programm auf. Unter anderem wurden folgende Stücke von den Musikerinnen und Musikern dargeboten: Festlicher Einzug (Andrascheck), Deutschmeister Regimentsmarsch (Jurek), Andreas Hofer Marsch (G. Mahr), Treu zur Musik (Safaric), Wunderschönes Österreich (H. Scheiblhofer), 551er Marsch (Bodingbauer), The dark world (Bernaerts), Austria salutes California (S. Somma), Spirit of cadets (M. Bürki), Aufgehende Sonnes (S. Andrascheck), Fanfare for a new horizon (Th. Doss), Lied der Alpen (Sepp Tanzer), Böhmsky Polka (S. Neumayr), Sonntagskinder (S. Neumayr).

Bürgermeister Johannes Rauter und der Bezirksobmannstellvertreter Daniel Schellenberg nahmen die Ehrungen vor:Ehrenzeichen in Bronze für 10 Jahre aktiver Musiker: Gerald Dröscher und Andreas HartlEhrenzeichen in Silber für 15 Jahre aktive Musikerin: Magdalena Gruber und Carina DröscherVerdienstzeichen am Band in Bronze: Obmann Martin SteiwenderVerdienstzeichen in Silber am Band: Kapellmeister Christian SteinwenderDie Marketenderinnen Theresia Mohr und Kerstin Stolz verlasen die Texte von Stücken und Komponisten, die in exzellenter Weise von Stefanie Petzner zusammengestellt wurden.Text: OMV Stadl