Wanderung auf den höchste Gipfel der Gurktaler Alpen – den Turracher Eisenhut 2441m

19.09.2018, 20:59 Uhr

Von der Turrach, der Flattnitz oder dem alten Forsthaus an der Turracher Straße.Ich habe mich diesmal für dieaus entschieden.In Predlitz (von Murau oder Tamsweg kommend) zweigt man auf die Turracher Straße ab und fährt 9,4 km bis zum alten Forsthaus, dieses befindet sich auf der rechten Seite. Auf der linken Seite beim Gehöft Hannebauer, fährt man auf einem Forstweg ca. 300 m zu einem Schranken hinein, dort gibt es auch genug Parkmöglichkeit.

Von der Turrach kommend fährt man einige Kilometer bis zum alten Forsthaus hinunter.Auf einemgeht es stetig steigend und der Markierung folgend auf dem2 Kilometer in südöstlicher Richtung neben dem Minibach Tal einwärts. Weiter auf einem Steig durch bewaldetes Gebiet, vorbei an der, nach insgesamt 5,46 km und 543 Höhenmeter hat man den(1818m) erreicht. Ein herrlicher und magischer Ort, eingebettet in einem großartigen Bergpanorama mit mächtigen Felsformationen.Auf der rechten Seite des Sees geht es zunächst leicht steigend und dann immer steiler werdend, auf einem schmalen Steig und einigen Geländestufen zum Gipfelkreuz amhinauf.Dievom höchsten Gipfel der Gurktaler Alpen und der Nockberge, der nahe an der Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg, Steiermark und Kärnten liegt, ist bei klarem Wetter atemberaubend schön.Dererfolgt auf der gleichen Strecke.16,50 Kilometer, 1303 Höhenmeter und eine Gehzeit von 6 – 7 StundenFür mich steht aber fest, dass ich im nächsten Jahr wieder die etwas weitere aber aussichtsreichere und für mich persönlich schönere Strecke, ausgehend von der Flattnitz, über die Fürstenhütte, die Micheleben Alm zum Dieslingsee wähle. Weiters hat man so die Möglichkeit für eine Rundwanderung: vom Eisenhut weiter auf den Straßburger Spitz und den Wintertaler Nock und über die Steringer Alm wieder hinunter zum Ausgangspunkt.