20 Jahre Blassmusikmuseum in Oberwölz

30.04.2017, 15:18 Uhr

Am 30. April wurde mit einem Festakt das 20 jährige Bestehen gefeiert und gleichzeitig auch wieder einige Sonderausstellungen eröffnet. So "150 Jahre Walzer: An der schönen blauen Donau", oder "40 Jahre Bläserkammermusik Bundeswettbewerb", 70 Jahre Tiroler Blasmusikverband und auch die Feuerwehr Oberwölz zeigt ihre alten Ausrüstungsgegenstände und auch Uniformen.Den Festakt leitete Bürgermeister Hannes Schmidhofer, wissenschaftlicher Leiter des Blasmusikmuseums ist Dr. Friedrich Anzenberger.