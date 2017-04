Viel Unterhaltung mit „Liebesleben“ im Seniorenheim

27.04.2017, 09:56 Uhr

Begleitet wurde Frau Sabine von dem Musiker Tobias Ecker, der das Programm mit seinen Gitarrensolos bereichert.“Liebesleben“ war der Überraschungserfolg der Veranstaltungsreihe STUBENrein 2016 und geht deshalb heuer auf Bezirkstour durch Murau. Erste Station war am Mittwochabend im Seniorenheim Feistritz bei St. Peter am Kammersberg.Die nächsten Aufführungen sind am 27.4. in Oberwölz, 10.5. in Neumarkt, 11.5. in St. Lambrecht, 17.5. St. Georgen am Kreieschberg und 18.5. in Niederwölz.