Der höchste Wasserfall der Steiermark

21.04.2018, 19:42 Uhr

Streichezoo als Begrüßung

Der Einstieg

Historisches

Infos zum Rundgang

Zuerst einmal kommt man vom Parkplatz zu einem Wirtshaus, das neben gutem Kaffee und Kuchen, auch einen Streichelzoo hat. Natürlich lieben vorallem die Kinder die Tiere wie Ziegen, Hühner und Schweinchen. Aber auch ein Pfauen Pärchen hat dort seine neue Heimat gefunden.Gleich von dort geht es los Richtung Wasserfall. 300 Liter pro Sekunde rauschen vorbei da erreicht man schon die ersten Holzstiegen. Die kleine Wasserfallrunde dauert ungefähr 40 Minuten. Vorausgesetzt es sind saison-/wetterbedingt alle Stiegen geöffnet. Sehr imposant rauscht das Wasser vorbei. So laut das man sich nicht unterhalten kann. Aber bei dem Anblick hat man vor Staunen dazu sowieso keine Zeit.Fast musste der Wasserfall einst einem E-Werk weichen. Da es aber bereits eine Verordnung gab, wurde er in den 5oer Jahren entgültig zum Naturdenkmal erklärt. Deshalb kann man dieses Naturspektakel heute noch erleben.Festes Schuhwerk erforderlich, Hund müssen an die Leine, Vorsicht ist bei den Stiegen geboten die nah am Wasser sind – Rutschgefahr! Es gibt zwei Parkplätze, einen beim Wirtshaus und einen etwas weiter entfernt. Einfach auf die Beschilderung achten.