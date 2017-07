Bedingungsloses Grundeinkommen 4. Teil

17.07.2017, 19:10 Uhr

1500 Euro im Monat für Männlein wie Weiblein, vom Kind bis zum Greisen und vom Bettler zum Millionär.Keine Armut, Chancengleichheit für Kinder, kein Bittstellertum, respektvoller Umgang und sich frei fühlen...Finanzierbar und auch gesellschaftlich tragbar...Das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht nur die Sorgen von vielen Menschen in Österreich nehmen. Es wird uns auch neue Möglichkeiten eröffnen. Man denke dabei nur an den Umweltschutz. Wir befinden uns inmitten des Klimawandels. Laufend höhren wir Meldungen von Erderwärmung, Schmelzen der Polkappen, Ausdehnungen der Wüstengebiete, Waldsterben - auch in Österreich!, Hungersnöte in Afrika. Ich glaub, ich halte jetzt mal inne...

Jetzt hätten alle in Österreich die finanzielle Möglichkeit sich alternativen Energien zu widmen. Vermehrt Fair Trade Produkte zu kaufen. Es gibt vieles, was man für die Umwelt und den Menschen in fernen Ländern tun kann. Vielleicht schlagen wir von Österreich dann auch Wellen, die die meisten Industrieländer erfassen.Was sich im Kleinen ändern kann, kann auch große Wirkungen haben. Auch hierzu bist du eingeladen, darüber auch deine eigenen Gedanken zu machen!Im letzten Teil werden wir uns anschauen, ob das bedingungslose Grundeinkommen eine Utopie ist, oder nicht.