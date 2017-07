Bedingungsloses Grundeinkommen 5. Teil

17.07.2017, 19:31 Uhr

1500 Euro im Monat für Männlein wie Weiblein, vom Kind bis zum Greisen und vom Bettler zum Millionär.Keine Armut, Chancengleichheit für Kinder, kein Bittstellertum, respektvoller Umgang und sich frei fühlen...Finanzierbar und auch gesellschaftlich tragbar und mit wohlmöglichen großen Auswirkungen.Das bedingungslose Grundeinkommen, für welches ich eintrete umfasst folgende Eckpunkte:* Ein bedingungsloses Grundeinkommen soll jährlich 18.000 € betragen.

* Jährliche Inflationsanpassung* Einkommenssteuerfreiheit bis zu einem Einkommen von 20.000. Danach ein Steuerfixsatz wie bei Gesellschaften.* Streichung der Absetzbeiträge bei Löhnen, Pendlerpauschale usw.* Arbeiter und Angestellte sollten künftig den Lohn ihrer Arbeit selbst errechnen können!* Senkung der Lohnnebenkosten durch vereinfachte Lohnberechnungen.* Kranken- und Unfallversicherung wird mit 5 - 6 Prozent vom Gesamteinkommen abgezogen.* Das bedingungslose Grundeinkommen muss die Grundversorgung jedes Einzelnen gewährleisten.* Zur Bevölkerung gehören alle Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, sowie alle Zuwanderer, die ihren Lebensschwerpunkt in Österreich haben.* Der Anspruch entsteht mit der Geburt und endet mit dem Tod.* Für jene Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen (Krankheit, Unfall oder auch altersbedingt) ein höheres Auskommen brauchen, muss es auch weiterhin eine Anlaufstelle geben.* Anlaufstellen zur Integration von Menschen in Gesellschaft und Arbeit müssen erhalten bleiben.- Ein jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit, Gesellschaft und Selbstverwirklichung.* Abbau jener Teile der Bürokratie und deren Elemente, welche durch die Grundversorgung ersetzt werden wie:- Familienbeihilfen, staatliche Allimente, Witwen und Waisenrenten,- Familienabsetzbeträge und sonstige Geldleistungen.- Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld.- Stipendien, Subventionen und diverser Förderungen.* Abschaffung des Pensionssystems. Es werden keine Beiträge mehr in dieses System eingezahlt. Ausgleichzahlungen für Pensionen, die über dem Grundeinkommen liegen, sollen, wenn finanzierbar, in dieser Form ausbezahlt werden.* Schließung der Ämter, die obige Angelegenheiten vertreten.Durch den Abbau der Bürokratie werden Unmengen an Gelder frei, die für die Finanzierung des Grundeinkommens gebraucht werden. Auch darf nicht vergessen werden, dass eben auch durch diesen Abbau der Bürokratie weitere Lohnnebenkosten wegfallen werden. Dies begründet sich duch die Pensionsversicherung und der Arbeitslosenversicherung. Klein und Kleinstunternehmen werden ungemein davon profitieren! Oftmals können diese nämlich nicht die Pflichtversicherung bedienen und müssen frühzeitig ihr Feld räumen. Auch Unternehmer dürfen sich noch weiter freuen, da auf Stellenausschreibungen sich Personen melden werden, die wirklich ein ehrliches Interesse haben!Dieses Grundeinkommen wird auch eine Antwort sein auf Industrie 4.0, IoT und der Globalisierung! Durch diesen Wandel werden neue Herausforderungen an uns alle herantreten. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine Basis für uns alle bilden. Eine Basis, die das Zukünftige nichts Beängstigendes oder Überforderndes wird, sondern etwas Aufregendes und Wundervolles!