Bedingungsloses Grundeinkommen

15.07.2017, 09:45 Uhr

Ich werde euch nun in 5 Artikeln eine Form des bedingungslosen Grundeinkommen vorstellen.Dieses Einkommen ist für jeden Menschen gedacht, der in Österreich lebt. Jeder bekommt es. Männlein wie Weiblein, vom Kind bis zum Greisen und vom Bettler zum Millionär. Die Höhe beträgt 1500 Euro im Monat. Von diesem Geld wird dann die Kranken- wie Unfallversicherung bezahlt. Alles, was sonst noch durch Arbeit erwirtschaftet wird, wird diesem Einkommen hinzugerechnet.

Alle Neugeborenen ab dem 1. Monat bekommen ab dem 1. Monat dieses Geld und zwar solange bis sein irdisches Licht erlischt. Jeder Mensch hätte also mit einem Schlag 1500 Euro monatlich in der Brieftasche.Wir würden plötzlich in einem Land leben, wo es keine Bittsteller mehr gibt. Familien-, Wohn-, Studienbeihilfe bräuchte es nicht mehr. Wir bräuchten auch unser Pensionsystem nicht mehr. Keine Arbeitslosenversicherung und noch vieles mehr. Wir würden in unserem Land keine Menschen mehr brauchen, die ihr gesellschaftliches Dasein darin begründen, das Leben anderer zu bewerten. Niemanden mehr, der über unsere Schulter schaut um festzustellen, ob wir nicht doch zu viel haben, damit man diverse Beihilfen streichen kann. Kein einziges Kind wäre mehr in der Armutsfalle gefangen und hätte somit die gleichen Chancen wie jedes andere Kind auch. Ein Bildungsfreischein für arme und reiche Kinder.Auch gibt es dann keine Mindestpension. Das Grundeinkommen liegt über diesem Wert. Wir würden somit die Altersarmut auflösen. Es gibt dann auch fast keine Behördenwege mehr, da ungefähr 2,5 Millionen Menschen in diesem Land ihren Bittstellerstatus nicht mehr wahrnehmen müssen. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Menschen, deren größte Sorge die eigene Existenz ist, plötzlich frei sind. Diese Angst beschleicht so gut wie jeden Dritten in unserem Land. Und genau diese Sorge ist eines der größten Ursachen für die Übel, die in und um uns entstehen. Depressionen, Burn out aber auch Gewalttaten. Diese Übel würden zwar nicht gänzlich verschwinden aber es würde sich damit sicherlich reduzieren lassen. In weiterer Folge wird dann auch der persönliche Umgang mit den Mitmenschen noch respektvoller werden, da wir uns eben freier fühlen werden.Keine Armut mehr, Chancengleichheit für Kinder, kein Bittstellertum mehr, respektvoller Umgang und sich frei fühlen...Klingt doch toll, oder? Könntest du dir vorstellen in so einer Welt zu leben? Ein Teil davon zu sein?Auch wirst du dich fragen, woher soll das Geld kommen um diese Freiheit zu bezahlen. Ich lade dich hiermit herzlich ein, mir in den nächsten Artikel zu folgen, wo wir uns das genauer ansehen werden.