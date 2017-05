Erfolgreiche Saison für die Murauer Keilerschützen

07.05.2017, 15:31 Uhr

Murau : Am Marhof | Erfolge beim Austria Cup und der StaatsmeisterschaftDie Murauer Keilerschützen haben den Austria Cup auf die Laufende Scheibe nicht nur wiederbelebt sondern auch erfolgreich beendet.Nach vier Bewerben auf den jeweiligen Heimanlagen stellten sich die Schützen aus vier Bundesländern dem direkten Finalwettkampf in Linz.Erfreulich dabei der erste Rang für Julian Krapfl und der dritte Rang für Simon Kleinferchner in der Juniorenklasse.Organisator Walter Zitz sicherte sich den ersten Rang in der allg. Klasse und Peter Winkler den dritten Rang bei den Senioren.

Bei den Staatsmeisterschaften auf die Laufende Scheibe Anfang April in Wolfsberg errang die steirische (Murauer) Mannschaft mit Walter Zitz, Peter Winkler u. Julian Krapfl im Normallauf den 3. Rang, im gemischten Lauf mussten sie sich diesmal mit Blech begnügen.In der Einzelwertung schrammte Walter Zitz mit Rank fünf am finale vorbei, Julian Krapfl es die Plätze 5 Walter Zitz, 9 Julian Krapfl errang mit einer soliden Leistung bei seiner ersten Staatsmeisterschaft die Ränge 9 und 12 in der allg. Klasse.Anfang September wird wieder auf der Buckelhube um Medaillen gekämpft. Die Staatsmeisterschaft auf die Laufende Scheibe wird wieder in Murau ausgetragen. Den Heimvorteil will die Mannschaft natürlich für Topplatzierungen nützen!