Kaiser tanzte (mit) Walzer: 29. Neumarkter Wertungsfahrt

29.04.2018, 19:47 Uhr

Schnellster auf der Geländesonderprüfung im Hexenkessel der Schottergrube Zechner: Das half dem sechsfachen Enduro-Staatsmeister Bernhard „Berni“ Walzer diesmal nichts. Denn Punktesieger nach zwei Tagen war sein Freund und Erzrivale Johann Kaiser.

Als Enduro-„Urgestein“ Bernhard Walzer angetragen bekam, heuer die legendäre „Neumarkter Wertungsfahrt“ zu veranstalten, meinte er: „Diese Traditionsveranstaltung kann man nicht sterben lassen!“ und sagte spontan zu. Mit Start und Ziel im idyllischen Ortsteil See bei Neumarkt wurde bei allen Grundbesitzern entlang einer mehrmals zu durchfahrenden, selektiven 50-Kilometer-Runde angeklopft. Sie ermöglichten wie schon dereinst bei Rudolf Promberger auch diese 29. Neumarkter Wertungsfahrt, einen Lauf zur Classic Enduro Seniorenmeisterschaft 2018. In der jeder Fahrer ein Handicap erhält, das sich aus Alter des Fahrers und seines normal zugelassenen Motorrades zusammensetzt. Am 28. und 29. April wurde gegen die Tücken der Strecke, der Kondition und der Technik gekämpft. Siehe Printausgabe der Murtaler Zeitung.