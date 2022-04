In Knittelfeld, im schönen Murtal gelegen, entstehen in der Landschacher Gasse zwei Doppelhäuser in Niedrigenergiebauweise.

Jede der zwei noch verfügbaren Doppelhaushälften mit je 113m² Wohnfläche erhält einen Eigengarten mit großzügiger Terrasse und einem Balkon im Obergeschoß für entspannte Sonnentage sowie ein Doppelcarport.

Die zentrale Lage bietet diverse Nahversorger, Ärzte und Schulen und sind in nur wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Auto erreichbar.

Kontakt:

Frau Marita Ritl

Tel.: 0699/13632027

Mail: ritl@zukunftswohnen.at

www.zukunftswohnen.at