Nach einer fulminanten Jubiläumsfeier am Freitag fand am darauffolgenden Samstag der gemütliche Ausklang der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Arena Fohnsdorf statt.

Am Samstag herrschten wie am Freitag sommerliche Temperaturen. Auf der Bühne sorgte die Band ForFränzs für Live-Musik. Die Jungs um Markus Pfandl spielten ab 11 Uhr vormittags den ganzen Tag über Austropop vom Feinsten. Moderator Rudi Fußi führte wie schon am Vortag durch das Programm. Von 12 bis 16 Uhr konnten die Besucher dann beim "Tagebau" des Knappschaftsvereines Fohnsdorf im wahrsten Sinne des Wortes Kohle im Gesamtwert von 10.000 Euro schürfen. In den Geschäften gab es tolle Rabatt-Aktionen und Kinder erhielten gratis eine Arena-Schultüte mit Geschenken. Zu guter Letzt wurden dann bei der Bühne der Arena West auch noch die Gewinner des großen Arena Jahresfeier-Gewinnspiels gezogen. Zwei der drei Gewinner waren persönlich anwesend und konnten ihre Preise gleich freudestrahlend in Empfang nehmen.

Einen umfangreichen Bericht vom 20-jährigen Jubiläum der Arena Fohnsdorf finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.