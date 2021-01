Genussmeister Peter Dietrich serviert seine Köstlichkeiten beim Drive-In am Kapuzinerplatz.

KNITTELFELD. Parade-Gastronom Peter Dietrich ist für seinen Einfallsreichtum bekannt und hat mit Murtal Catering, den Genussmeister-Automaten in Spielberg und Leoben und dem Genussmeister am Hauptplatz in Knittelfeld in den letzten Jahren einige Neuheiten auf den Weg gebracht.

Neuer Streich

Der neueste Streich ist ein Drive-In am Knittelfelder Kapuzinerplatz. Von Wind und Wetter durch Zelte der Firma Trauner geschützt, werden Burger, Schnitzel, Grillhendl und vieles mehr geboten und ins Auto der vielen hungrigen Kunden verkauft. Zum Einsatz kommen dabei neben der Schnitzelfeuerwehr auch der Feuerring und der Smoker, der dem Pulled Pork ein ganz besonderes Aroma gibt.

Sicheres Miteinander

Rund zehn Mitarbeiter sind für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich und Nina-Katharina Trauner unterstützt Dietrich mit Ninas Schmankerlhütte beim Getränkeverkauf. Das passende Getränk dazu liefert Jamila Coffee direkt aus Spielberg. Natürlich wird ganz besonders auf die Corona-Richtlinien geachtet, um den Gästen und Mitarbeitern ein sicheres Miteinander zu gewährleisten. Die Aktion läuft noch am Samstag, 16. Jänner, von 10 bis 19 Uhr. Weitere Projekte sind bereits in Planung.