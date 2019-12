Reggae on the Rocks und Roaring Sixties rocken in Judenburg.

JUDENBURG. In der besinnlichsten Zeit des Jahres haben außergewöhnliche Töne im Judenburger Gewölbekeller Hochsaison. Das kleine, aber feine Festival „Reggae on the Rocks“ gehört mittlerweile fix zum Judenburger Veranstaltungskalender in der Weihnachtszeit.Heuer geht die Veranstaltung am Samstag, dem 21. Dezember, ab 18 Uhr über die Bühne des ehrwürdigen Gewölbekellers.

Line-up

Veranstalter Peter Lessing von Ginkgo Tree Music hat abermals ein feines Line-up auf die Beine gestellt, das wie üblich von Millions of Dreads angeführt wird. Außerdem zu hören sein werden an diesem Abend Roots Organisation, Not safe for Monuments und DJ Elwood, der das Publikum gekonnt einstimmen wird. Karten gibt es an der Abendkasse.

Woodstock-Revival

Nur wenige Tage später wird das rockige Musikjahr in Judenburg mit dem traditionellen Auftritt der Roaring Sixties Company abgeschlossen. Die Formation bringt auch heuer die 60er- und 70er-Jahre zurück auf die Bühne des Veranstaltungszentrums. Im Fokus steht dabei ganz besonders das 50-jährige Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals. Das Konzert findet am Freitag, dem 27. Dezember, ab 20 Uhr im Festsaal des Veranstaltungszentrums statt.

Woodstock neu belebt