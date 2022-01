Die Kulturveranstaltungen gehen in die nächste Runde. In Judenburg ist Kabarettist Alex Kristan und Professor Hannes Werthner zu Besuch.

MURTAL/MURAU. Dieses Jahr gibt es ein vielseitiges Kulturprogramm in unserer Region. Von Chorsingen über Konzerte bis hin zu Kabarettauftritten und Musicalfahrten ist alles dabei. Hier gibt es den Überblick für die kommenden Tage.

Alex Kristan "Heimvorteil"

Der Kabarettist Alex Kristan kommt nach Judenburg. Mit seiner Show "Heimvorteil- die unbeflügelte Wahrheit" steht er am Freitag, dem 21. Jänner, um 19.30 Uhr auf der Bühne im Veranstaltungszentrum Judenburg. Lachen ist bei dieser Veranstaltung vorprogrammiert. Karten sind im Stadtbüro Judenburg, im MSM-Büro Knittelfeld und über Ö-Ticket erhältlich.

Vortrag Hannes Werthner

Am Tag davor hält Hannes Werthner ebenfalls im Veranstaltungszentrum einen spannenden Vortrag. Er war Professor für e-commerce an der Fakultät für Informatik an der TU Wien. Davor hatte er mehrere Professuren im In- und Ausland inne. Eine seiner Initiativen ist das Wiener Manifest für Digitalen Humanismus, welches den Menschen in den Mittelpunkt aller technologischen Prozesse stellt. Den Vortrag zu diesem Thema gibt es am Mittwoch, dem 19. Jänner, um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Judenburg. Der Eintritt ist frei.

"The Spirit of Freddie Mercury"

Die Rock und Musik-Show "The Spirit of Freddie Mercury" im Kulturhaus Knittelfeld wurde verschoben. Die Veranstaltung findet nun am Donnerstag, dem 2. Juni, statt. (Alter Termin: 19. Jänner 2022)



