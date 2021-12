Einige Maturanten haben ihren Ball abgesagt, andere haben ihn verschoben. Das BG/BRG Knittelfeld feiert nun am 14. Mai statt. Eine Woche später findet der Ball der HAK Judenburg statt. Die HTL Zeltweg hat nun den 19.März gewählt.

MURTAL. Wegen den wechselnden Corona-Maßnahmen haben die Maturanten des BORG Murau ihren Ball im Vorhinein schon auf den 19. Februar 2022 verschoben. Die HLW Fohnsdorf hat von Anfang an keinen geplant. Die BAfEP Judenburg konnte noch im November den Ball stattfinden lassen. Danach folgte allerdings ein Lockdown.

Ball wird nachgeholt

Der nächste Ball wäre am 27. November gewesen. Die Veranstaltung vom BG/BRG Knittelfeld wurde allerdings abgesagt. Der Ball unter dem Motto "The golden 20's" findet nun am 14. Mai 2022 im Kulturhaus Knittelfeld statt. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Neuer Termin

Der Maturaball der HAK Judenburg sollte eigentlich am 8. Jänner stattfinden. Ein Lockdown für Ungeimpfte wäre in dieser Phase nicht auszuschließen gewesen. Bei einer 2G-Regelung dürften einige Maturanten dann zu ihrem eigenen Abschlussball nicht erscheinen (Bericht). Das Maturaballkomitee hat sich deshalb auf einen neuen Termin geeinigt: Der 21. Mai 2022.

"Uns war der 8. Jänner zu riskant. Ganz absagen wollten wir den Ball aber auch nicht. Deswegen haben wir uns für Mai entschieden und hoffen, dass bis dorthin ein Ball möglich ist", berichtet Sarah Haidacher vom Maturaballkomitee der HAK Judenburg.

Weitere Verschiebungen

Ob die anderen Bälle im Jänner und Februar wie geplant stattfinden können, bleibt noch offen. Je nach aktueller Lage könnten sich die Termine verschieben oder sogar abgesagt werden. Die HTL Zeltweg hat sich für eine derzeitige Absage entschlossen. Der Ersatztermin ist der 19. März.

Termine BG/BRG Judenburg: 29. Jänner 2022 Abteigymnasium Sekau: 12. Februar 2022 BORG Murau: 19. Februar 2022 HTL Zeltweg: 19. März 2022 HLW Murau: 9. April 2022 BG/BRG Knittelfeld 14. Mai 2022 HAK Judenburg: 21. Mai 2022

