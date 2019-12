Die Roaring Sixties Company begeisterte ihre Fans im Veranstaltungszentrum Judenburg mit einer musikalischen Hommage an Woodstock.

Rund eine halbe Million Menschen feierte im Sommer 1969 beim legendären Woodstock-Musikfestival auf einer 250 Hektar großen Wiese des Farmers Max B. Yasgur im US-Bundesstaat New York „3 Days of Peace and Music“. Rund 150.000 Besucher wurden erwartet, rund 500.000 großteils halbnackte Hippies kamen und feierten gemeinsam ein „Fest der Liebe“. Nach dem massivem Protest der Bevölkerung der Region, darunter auch ein gewisser Bob Dylan, wurde die Veranstaltung in den rund 70 Kilometer entfernten Ort Bethel verlegt. Alles Weitere ist Geschichte, die die Roaring Sixties Company in ihrem „50th Anniversary of Woodstock“ am 27. Dezember im Veranstaltungszentrum Judenburg wieder aufleben ließ.Let's Spend the Night Together

Mit diesem Titel der Rolling Stones starteten Gerhard Pirker (Git., Voc.), Karl Roth (Drums, Voc.), Werner Poglits (Git., Voc.), Uwe Rottensteiner (Bass, Sax., Voc.), Martin Obermaier (Keyboard, Voc.) und Norbert Hipfl (Bass & Tontechnik) das musikalische Feuerwerk. Welthits und Klassiker der Stones und Beatles folgten. Weitere Nummern erinnerten an Jimi Hendrix, Carlos Santana, Crosby, Stills and Nash, Free, Joe Cocker und Lisa „Lilli“ Rottensteiner ließ auf der Bühne mit dem Song „Mercedes Benz“ Janis Joplin auferstehen.

Florian Fiberich (Voc.) sowie drei Jungs der Band „CC Richter“ mit Karl Richter (Git., Voc.), Hannes Fally (Keyboard, Voc.) und Andreas Vogel (Voc.) legten ihren musikalischen Schwerpunkt auf Hits der legendären US-amerikanischen Band Credence Clearwater Revival (John Fogerty, Tom Fogerty, Stoo Cook und Doug Clifford), die zwischen 1967 und 1972 aktiv war. Proud Mary, Bad Moon Rising, Hey Tonight, Have You Ever Seen The Rain“ und viele weitere Titel von CCR klingen den Musikfreunden dieser Zeit und auch der jüngeren Generation noch immer in den Ohren.

Mehrere Zugaben gefordert

Die mehr als 350 Besucherinnen und Besucher spendeten für die Darbietungen viel Applaus und forderten am Schluss noch mehrere Zugaben. Ausgeklungen ist dieses weitere tolle Konzert der Roaring Sixties Company mit den Beatles-Hits Hey Jude und Give Peace A Chance.

Einen Bericht über diese weitere gelungene Musikveranstaltung finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.