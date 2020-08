In Judenburg herrschte am letzten Freitag einmal mehr beste Stimmung bei den Summer Vibes. Der Wettergott meinte es gut mit den Judenburgern, die in der Innenstadt Gastgartenfeeling und Livemusik genossen.

Einen Besuch Wert ist auch die Judenburger Photogalerie, in der zur Zeit 3-D-Fotos ausgestellt werden. Karl Farkas hätte gesagt: "Schau'n Sie sich das an . . ."

Einen Bildbericht finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.