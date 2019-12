Adventsingen in St. Peter: Alles drehte sich um die Zahl 4

In die Pfarrkirche von St. Peter ob Judenburg waren am 21. Dezember wieder viele Besucher zum Adventsingen gekommen. Schon vor der Veranstaltung stimmten „Die 4 Pölstaler“ das Publikum auf das besinnliche Adventsingen ein. Vizebürgermeister Franz Sattler begrüßte die Gekommenen zur letzten musikalischen Veranstaltung des Sport- und Kulturausschusses der Gemeinde in diesem Jahr.

Hierzu ein paar Bilder