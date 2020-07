Wir berichten laufend über aktuelle Entwicklungen in der Region.

MURAU/MURTAL. In einer absoluten Ausnahmesituation haben die Planungen für die beiden Formel 1-Rennen in Spielberg begonnen. Am Ende ist alles hervorragend gelaufen. Das Land Steiermark und das Projekt Spielberg haben Bilanz gezogen.

"Anfangs haben nur Wenige daran geglaubt"

Montag, 13. Juli

Rund 10.000 Coronatests wurden in den vergangenen zwei Wochen rund um die Formel 1 am Red Bull Ring gezogen. Bis dato war kein einziger davon positiv. Auch ansonsten ziehen die Einsatzkräfte eine gute Bilanz.

Überflutungen, Demos und viele Tests

Freitag, 10. Juli

Vier Monate lang hat die Nightline Murtal aufgrund der Coronakrise eine Pause eingelegt. Am Samstag nimmt der Heimbringerdienst wieder seinen Betrieb auf. Natürlich mit strengen Sicherheitsvorkehrung wie Abstand und Maske.

Nightline Murtal nimmt Betrieb wieder auf

Donnerstag, 9. Juli

Investieren trotz Krise lautet offenbar das Motto am Kreischberg. Für rund 40 Millionen Euro wird dort eine neue 10er-Gondelbahn gebaut. Außerdem entsteht derzeit das neue Bergrestaurant "Eagle".

Kreischberg: "Größte Investition der Unternehmensgeschichte"

Montag, 6. Juli

Im Rahmen der beiden Formel 1-Rennen am Red Bull Ring wurden bereits rund 5.000 Corona-Tests durchgeführt. Kein einziger davon war positiv. Einsatzleiter Bernd Peer vom Roten Kreuz ist deshalb nicht überrascht: "Die Leute sind ja alle bereits getestet angekommen", sagt er.

Einsatzkräfte loben die Disziplin der Fans

Donnerstag, 2. Juli

Die Formel 1 einmal ganz anders. Durch Corona ergeben sich bei den beiden Grands Prix am Red Bull Ring einige Änderungen und viele Neuerungen. Wir haben alle Infos dazu gesammelt.

Alle Infos zur Formel 1 in Spielberg

Mittwoch, 1. Juli

Ein großer Teil des Formel 1-Trosses ist bereits in Spielberg angekommen. Alle Mitarbeiter müssen einen negativen Corona-Bescheid vorweisen und sich vor Ort regelmäßig testen lassen. Bislang gab es in der Region seit Mai keine neue Corona-Fälle mehr.

Entspannte Corona-Situation vor Formel 1

Dienstag, 30. Juni

Die Corona-Krise hat vielen Veranstaltern in der Region zu schaffen gemacht. Etwa Anton Hochstöger, dem neuen Besitzer von Schloss Liechtenstein in Judenburg. Nach einer mehrmonatigen Pause will er im Juli wieder loslegen.

Im Schloss wird neu durchgestartet

Montag, 29. Juni

Nach der Gemeinderatswahl am Sonntag wartet im Murtal bereits die nächste Großveranstaltung: Am 5. und 12. Juli feiert die Formel 1 ihren doppelten Saisonstart am Red Bull Ring in Spielberg. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen und über 10.000 Coronatests.

Spielberg wird zum rasanten Versuchslabor

Freitag, 26. Juni

Seit genau einem Monat gilt die Region Murau-Murtal nun als coronafrei. Das Virus hat allerdings Einfluss auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am Sonntag. Für Wähler gibt es spezielle Regeln und in einigen Gemeinden könnte es spannend werden.

Hier ist Spannung garantiert - wer kandidiert wo

Neue Regeln fürs Ankreuzen

Mittwoch, 24. Juni

Weiterhin gilt die Region Murau-Murtal als coronafrei. Aufgrund dieser erfreulichen Tatsache werden auch immer mehr Veranstaltungen fixiert. Das Zirbenfest in Obdach hat einen neuen Termin bekommen und in Spielberg wurde ein neues Kultur-Herbstprogramm aus dem Hut gezaubert.

Neuer Termin für Zirbenfest bestätigt

Der Kulturguru und sein Meisterstück

Dienstag, 23. Juni

Auch immer mehr Szene- und Nachtlokale wagen nach den Corona-Lockerungen jetzt einen Neustart. Die Mojito Cuban Bar in Judenburg startet am Samstag gleich mit einer Veranstaltung durch. Alle Maßnahmen und Beschränkungen sollen dabei natürlich eingehalten werden.

Mojito startet gleich mit Veranstaltung durch

Freitag, 19. Juni

Trotz der Corona-Krise haben die Stadtgemeinde und der Tourismusverband Knittelfeld ein Sommerprogramm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann. Auch die Music Nights feiern ein Comeback in geballter Form. Die Oberlandler mussten allerdings ihren beliebten Kirtag absagen.

Music Nights kommen in geballter Form

Oberlandler reagieren auf die Krise

Mittwoch, 17. Juni

Die beiden Doppelrennen von Formel 1 und MotoGP werfen ihre Schatten voraus. Die regionalen Einsatzkräfte mussten ihre Konzepte der neuen Situation anpassen. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz sind trotzdem bestens vorbereitet.

Einsatzkräfte rüsten sich für Corona und Schaulustige

Montag, 15. Juni

Die Region Murau-Murtal gilt bereits seit Mai als coronafrei. Mittlerweile werden vom Gesundheitsministerium für die gesamte Steiermark nur noch zwei aktive Coronafälle gemeldet (Stand: Montag, 15. Juni, 10 Uhr). So wenig Fälle gibt es sonst nur bei den Nachbarn in Salzburg. Unterdessen gibt es eine traurige Nachricht aus dem Murtal.

Storch "Hansi" musste eingeschläfert werden

Freitag, 12. Juni

Ein doppeltes Doppel steht Spielberg heuer bevor. Nach der Formel 1 im Juli wird auch die MotoGP im August ein Doppelrennen am Red Bull Ring bestreiten. Legende Valentino Rossi könnte dabei sein Abschiedsrennen in Österreich bestreiten - ohne Fans ... Die erste größere Veranstaltung nach Corona steht schon am Samstag bei der Playworld am Programm.

Doppelter Abschied ohne Fans

Playworld startet mit Carclubbing durch

Mittwoch, 10. Juni

Eine neue Hoffnung auf eine alte Bahnstrecke gibt es derzeit im Murtal. Nach einem Vorstoß von Kärntner Gemeinden könnte die Lavanttalbahn reaktiviert werden. Mehrere Gemeinden im Murtal haben sich der Petition angeschlossen.

Hoffnung für neue Lavanttalbahn

Dienstag, 9. Juni

Viele für den Sommer geplante Veranstaltungen sind nach wie vor aufgrund der Corona-Maßnahmen ungewiss. In Knittelfeld etwa wird es im Juli und August noch keine Music Nights geben - im September könnte sich das aber ändern. Sicher nicht mehr dabei ist dann das Kult-Lokal Kastanienbar Knittelfeld.

Music Nights sollen einen Spätstart hinlegen

Legendäre Bar steht zum Verkauf

Obdach: Marktfest ist abgesagt, Zirbenfest soll stattfinden

Montag, 8. Juni

Über das Wochenende wurden vom Gesundheitsministerium keine neuen Corona-Infektionen in der Region gemeldet. Die Bezirke Murau und Murtal gelten also nach wie vor als coronafrei. Diese Woche starten zudem flächendeckende Tests unter den Beherbergern rund um den Red Bull Ring. Ein erster Probelauf war erfolgreich.

Probelauf für Corona-Tests war erfolgreich

Freitag, 5. Juni

Der Verband "Tourismus am Spielberg" wurde bekanntlich als eine von fünf Corona-Testregionen ausgewählt. Fast 1.000 Mitarbeiter der regionalen Beherbergungsbetriebe sollen dabei regelmäßig getestet werden. Ein erster Testlauf für die Tests startet am Freitag, nächste Woche soll es dann richtig losgehen.

Corona-Tests starten spätestens nächste Woche

Donnerstag, 4. Juni

Die neuen Zahlen aus den Arbeitsmarktservice-Stellen Murau und Murtal sind eingetroffen. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist demnach immer noch hoch - allerdings gibt es auch erste Lichtblicke. Ein solcher ist auch eine wichtige sozialpolitische Maßnahme in der Region. In Knittelfeld wird die erste Krisenwohnung für Frauen und Kinder eingerichtet.

Erste Krisenwohnung in der Region

Erste Lichtblicke am Arbeitsmarkt

Mittwoch, 3. Juni

Die Region gilt nach wie vor als coronafrei. Beste Voraussetzungen für den Saisonauftakt der Formel 1 am Red Bull Ring. Diesbezüglich hat sich in den vergangenen Tagen und Stunden viel getan. Wir fassen zusammen:

Was passiert mit Tickets und bei positivem Corona-Test?

Reaktionen zur Formel 1: Von Sensation bis Dankbarkeit

Erstmals gibt es einen "Großen Preis der Steiermark"

Dienstag, 2. Juni

Auch über das verlängerte Pfingstwochenende wurden in der Region keine Neuinfektionen gemeldet. Die Bezirke Murau und Murtal gelten seit vergangener Woche als coronafrei. Es gab insgesamt 39 jemals gemeldete Corona-Fälle (32 im Murtal, sieben in Murau) - davon sind alle Personen wieder genesen.

Freitag, 29. Mai

Gleich mehrere gute Nachrichten gibt es rund um den Red Bull Ring. Die Formel 1 hat offenbar einen provisorischen Rennkalender aufgesetzt - gestartet wird mit einem Doppelrennen in Spielberg. Und auch der beliebte Businesslauf hat einen neuen Termin im Herbst bekommen. Zudem starten die Murauer Seilbahnen am Wochenende in den Sommer.

So könnte der Formel 1-Kalender aussehen

Jubiläums-Businesslauf wird im Herbst gestartet

Seilbahnen starten in den Sommer

Donnerstag, 28. Mai

Seit zwei Tagen gilt die gesamte Region als "coronafrei". Mehr Daten zu dieser These wird es demnächst geben. Noch diese Woche starten nämlich Corona-Tests in allen Beherbergungsbetrieben des Tourismusverbandes Spielberg. Unterdessen müssen die Betreiber der Judenburger Nachtlokale auf neue Maßnahmen setzen.

Spielberg: Diese Woche starten Corona-Tests

Szenewirte müssen kreativ sein

Mittwoch, 27. Mai

Seit Dienstag gilt jetzt auch der Bezirk Murau wieder als coronafrei. Im Bezirk Murtal sind bereits seit rund eineinhalb Wochen alle 32 jemals positiv getesteten Patienten wieder gesund. Aktuell gibt es demnach in der gesamten Region keine aktiven Corona-Fälle mehr (Stand: Mittwoch, 27. Mai, 12 Uhr).

Ganze Region ist jetzt coronafrei

Dienstag, 26. Mai

"Die Vorfreude ist groß", sagt Direktor Hans Christian Schautzer von der Therme Aqualux in Fohnsdorf. Am Freitag starten nämlich zahlreiche Freibäder und Ausflugsziele der Region verspätet in die Saison - wir haben einen Überblick.

Welche Ausflugsziele wann loslegen

Feuerwehren im Einsatz

Unter Einhaltung aller Maßnahmen müssen unsere regionalen Feuerwehren ihre Einsätze derzeit absolvieren. Am vergangenen Wochenende gab es gleich mehrere davon.

Bäume stürzten auf die Straße

Feuerwehr verhinderte großen Schaden

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr

Montag, 25. Mai

Erstmals seit Anfang März ist die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Personen in der Steiermark wieder auf unter 100 gesunken. Am Montag wurden landesweit noch 86 Patienten gemeldet. In der Region ist die Zahl unverändert geblieben. Von 39 jemals Erkrankten (32 im Murtal, sieben in Murau) gibt es noch einen aktiven Patienten.

Freitag, 22. Mai

Das Hauptthema im Sport ist derzeit die Formel 1, die Anfang Juli mit einem Doppelrennen ihren Saisonstart in Spielberg absolvieren soll. Aber auch die MotoGP könnte im August gleich doppelt ins Murtal kommen ... Bereits fixiert ist hingegen die zweite Auflage der Murtaler Frühlingswiesn - allerdings erst im kommenden Jahr.

Spielberg: Auch MotoGP könnte doppelt fahren

Frühlingswiesn soll noch größer zurückkehren

Mittwoch, 20. Mai

Die Zahlen in der Region sind unverändert: Es gibt insgesamt 39 jemals positiv auf das Coronavirus getestete Personen (32 im Murtal, sieben im Bezirk Murau). Davon ist allerdings nur noch eine Person in Murau aktiv erkrankt. Der Bezirk Murtal gilt derzeit als "corona-frei" (Stand: Mittwoch, 20. Mai, 10 Uhr). Für das Murtal Sommer Open Air gibt es einen neuen Termin im nächsten Jahr und ein Murtaler hat Tipps für den Umgang mit Stress.

Murtal Sommer Open Air: Neuer Termin fixiert

Hilfe im Umgang mit dem Stress

Dienstag, 19. Mai

Die aktuelle Situation hat auch die Urlaubsregion Murau-Murtal hart getroffen. Die Monate April und Mai waren beinahe ein "Totalausfall". Ab Juni wollen die Touristiker wieder durchstarten und hoffen dabei auf Stammgäste und die Formel 1. Unterdessen hat Musiker Uwe Schmidt eine Hymne für die Krise produziert.

Urlaubsregion: "Wir stehen voll hinter der Formel 1"

Uwe Schmidt liefert Hymne für die Krise

Montag, 18. Mai

"Es läuft alles sehr ruhig ab momentan", bilanziert Muraus Bezirkshauptmann Florian Waldner. In seinem Bezirk gibt es derzeit noch einen aktiven Corona-Fall. Zudem stehen elf Personen in Murau unter Quarantäne. "Gott sei Dank haben die schrittweisen Öffnungen der letzten Wochen keine nennenswerten Auswirkungen gezeigt", sagt Waldner.

Murtal ist "corona-frei"

Ebenfalls erfreulich sind die Zahlen aus dem Bezirk Murtal, der aktuell "corona-frei" ist, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst bestätigt. Von den insgesamt 32 Patienten im Murtal gelten alle bereits als wieder genesen. Zuletzt gab es einen Neuzugang in der Statistik. Diese Person hat sich zuvor in Graz aufgehalten und war bereits seit längerer Zeit wieder gesund.

Freitag, 8. Mai

Die "neue Normalität" kehrt schrittweise in die Bezirke Murau und Murtal zurück. Am 15. Mai dürfen erstmals Gasthäuser und Cafes mit neuen Richtlinien aufsperren. Freizeitbetriebe sind dann ab 29. Mai an der Reihe. Wir haben uns bei einigen Ausflugszielen der Region umgehört.

Ausflugsziele stehen in den Startlöchern

Donnerstag, 7. Mai

Seit 48 Stunden gab es laut Landessanitätsstatistik keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das Gefälle in den steirischen Bezirken ist diesbezüglich sehr hoch. Während Graz und Graz Umgebung die Statistik anführen, liegen die Bezirke Murtal und Murau glücklicherweise ganz unten.

Der einzige Bezirk ohne Todesfall

Mittwoch, 6. Mai

Seit dieser Woche sind wieder Besuche in den regionalen Pflege- und Seniorenheimen möglich. Das geht allerdings nur mit Voranmeldung und teils strengen Richtlinien. In der Region wurden bereits kreative Lösungen dafür gefunden. Kreativ ist auch die Idee von Tourismus am Spielberg für ein "Picknick für Mama" zum Muttertag.

"Picknick für Mama" von regionalen Wirten

Der ersehnte Besuch mit Abstand

Dienstag, 5. Mai

Während die Corona-Fälle in der Region derzeit unverändert bleiben, gibt es in der Arbeitslosenstatistik wilde Ausreißer nach oben. Die AMS-Geschäftsstellen Murtal und Murau melden auch für April hohe Steigerungen - die Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

Arbeitslosigkeit hat sich verdoppelt

Montag, 4. Mai

Auch über das verlängerte Wochenende gab es in der Region keine weiteren Corona-Fälle. Im Bezirk Murtal werden von der Landessanitätsdirektion nach wie vor 31 Patienten gemeldet, im Bezirk Murau sieben. Davon sind zumindest 34 Personen bereits wieder genesen - sie werden in der Statistik trotzdem weiter berücksichtigt.

Donnerstag, 30. April

Die Corona-Zahlen im Bezirk sind am Donnerstag bislang unverändert. Unterdessen machen sich viele Veranstalter von Volkskultur-Festen in der Region Gedanken über die Zukunft. Da bis Ende August ein Verbot für Großveranstaltungen gilt, dieses aber noch nicht exakt definiert wurde, ist das gar nicht so einfach.

Feierlichkeiten in der Schwebe

Mittwoch, 29. April

Unverändert ist am Mittwoch die Corona-Bilanz in der Region. Für den Bezirk Murtal werden nach wie vor 31 Patienten gelistet, für den Bezirk Murau sieben. Davon sind allerdings zumindest 34 Personen wieder genesen. Wir haben uns unterdessen angesehen, wie es auf den Baustellen der Region weitergeht.

Ring Rast, Seetalblick & Co.: Wie geht es auf den Baustellen weiter?

Dienstag, 28. April

Die „neue Normalität“, von der die Bundesregierung derzeit gerne spricht, ändert sich wieder. Mit 30. April enden die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen. Ab 2. Mai dürfen Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Auch für Friseure ist das der neue Stichtag. Die Gastronomie muss bis 15. Mai warten. Für Sportler geht es teilweise bereits am Freitag los - unter anderem öffnen Golfplätze und Tennisanlagen. Auch in der Region wird ein Ansturm erwartet.

Der erste Abschlag mit neuen Regeln

Formel 1: Saisonstart in Spielberg wird konkreter

Zahl korrigiert

Einer mehr - einer weniger. Im Bezirk Murau wurde ein weiterer Corona-Fall bestätigt. Eine junge Frau hat sich mit dem Virus infiziert. Dafür wurde im Bezirk Murtal die Zahl nach unten korrigiert - dort werden jetzt wieder 31 Patienten gelistet. Der Grund dafür ist laut Landessanitätsdirektion ein Ortswechsel einer infizierten Person. In der Region gibt es somit insgesamt 38 bestätigte Fälle (31 im Murtal, sieben in Murau), davon sind allerdings 34 Personen wieder genesen (29 im Murtal, fünf in Murau).

Montag, 27. April

Erstmals seit rund drei Wochen meldet die Landessanitätsdirektion wieder zwei neue Fälle in der Region - jeweils einen im Bezirk Murtal und einen im Bezirk Murau. Die Gesamtzahl ist damit im Murtal auf 32 gestiegen, in Murau auf sechs. Davon sind allerdings viele Personen bereits wieder genesen.

Zwei neue Fälle, 34 Personen genesen

Freitag, 24. April

Die Kurve zeigt in der Region steil nach unten: Seit mittlerweile drei Wochen gibt es in den Bezirken Murtal und Murau keinerlei bekannten Neuinfektionen mehr. In Murau werden fünf Corona-Fälle gelistet - diese gelten allerdings bereits alle als genesen. Im Murtal gibt es nach wie vor 31 Corona-Fälle - auch hier ist ein großer Teil wieder gesund. Weitere Neuigkeiten aus der Region:

Formel 1 soll im Doppelpack kommen

McDonalds öffnet wieder

Mountainbike als Chance für den Tourismus

Freitag, 17. April

Seit exakt zwei Wochen gibt es in der Region keine neuen, bestätigten Corona-Fälle mehr. Der Bezirk Murtal steht bei 31 Patienten, der Bezirk Murau bei fünf (Stand: Freitag, 17. April, 11 Uhr). Davon sind zumindest 15 Personen bereits wieder genesen. "Die Entwicklung ist sehr positiv", heißt es in den Bezirksmannschaften Murau und Murtal. Die Baustellen in der Region werden jetzt laufend wieder aktiviert.

Baustellen werden wieder hochgefahren

Die Bilanz von Donnerstag, 16. April.

Donnerstag, 16. April

Die Formel 1 kämpft derzeit um ihren Saisonstart - und Spielberg könnte dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Wir haben die aktuelle Situation analysiert. Nicht weit davon entfernt - in der Gemeinde St. Margarethen - wird unterdessen ein neuer Pächter für den beliebten Rachauer Kulturstadl gesucht.

Kratzt die Formel 1 noch die Kurve

Neuer Pächter für Kulturstadl gesucht

Mittwoch, 15. April

Seit mittlerweile zwölf Tagen ist die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region unverändert. Insgesamt gibt es derzeit 36 Patienten (31 im Murtal, fünf in Murau), davon sind allerdings 15 bereits wieder genesen. Die Bezirkshauptmannschaften freuen sich auch über die Disziplin der Murauer und Murtaler. Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen gab es lediglich rund 80 Anzeigen.

"Die Leute sind sehr diszipliniert"

Neuer Termin, neue Maßnahmen

Regional einkaufen ist derzeit das höchste Gebot. Die Stadtgemeinde Knittelfeld hat in Kooperation mit dem Tourismusverband und dem Verein Einkaufsstadt deshalb ein Maßnahmenpaket für Unternehmen geschnürt. Gute Nachrichten gibt es auch vom Red Bull Ring: Dort wurde ein Ersatztermin für das ADAC GT Masters gefunden.

Stadt schnürt ein Hilfspaket

Neuer Termin für Supersportwagen

Dienstag, 14. April

Auch über das Osterwochenende hat es keine neuen, bestätigten Corona-Fälle in der Region gegeben. Der Bezirk Murtal steht nach wie vor bei 31 Patienten, der Bezirk Murau bei fünf - davon sind allerdings bereits mindestens zehn Personen wieder genesen (Stand: Dienstag, 14. April, 14 Uhr). Einiges zu tun gab es über die Feiertage für unsere Einsatzkräfte.

Mehrere Einsätze für unsere Feuerwehren

Freitag, 10. April

Seit einer Woche gibt es in der Region nun keine neuen, bestätigten Corona-Fälle mehr. Der Bezirk Murtal steht nach wie vor bei 31, der Bezirk Murau zählt fünf Patienten (Stand: Freitag, 10. April, 12 Uhr). Zudem sind davon mindestens neun Personen wieder genesen. Gemeinsam mit dem Bezirk Leoben gibt es hier die niedrigste Anzahl von Fällen in der gesamten Steiermark. In Obdach produzieren unterdessen gleich zwei Modehäuser ganz spezielle Schutzmasken.

Schutzmasken mit Zirbenzapfen

Donnerstag, 9. April

Trotz der aktuellen Krise sind die regionalen Einsatzkräfte rund um die Uhr bereit. Das hat am Donnerstag etwa die Feuerwehr Knittelfeld bei einem ungewöhnlichen Einsatz bewiesen. Unsere regionalen Fußballklubs sind ebenfalls bereit, dürfen aber nicht auf den Rasen. Wir haben die Oberliga-Klubs zur aktuellen Situation befragt.

Kehrmaschine auf Schnellstraße verloren

Fußball: Wie und wann geht es weiter?

Zittern um die Formel 1

Nach mittlerweile sechs Tagen ist die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region immer noch unverändert. Der Bezirk Murtal weist aktuell 31 Patienten auf, der Bezirk Murau fünf (Stand: Donnerstag, 9. April, 9 Uhr). In der Schwebe ist im Murtal unverändert auch der Formel 1-Grand Prix am Red Bull Ring, der für 5. Juli geplant ist. Wir haben diesbezüglich eine Umfrage gestartet: Das große Zittern um die Formel 1

Mittwoch, 8. April

Von einer "ruhigen Phase" wird derzeit aus den Bezirkshauptmannschaften Murau und Murtal berichtet. Seit Tagen gab es keine neuen Corona-Fälle mehr. Insgesamt sind es in der Region derzeit 36 (Stand: Mittwoch, 8. April, 12 Uhr). Davon sind neun Personen bereits wieder genesen. In Unzmarkt wird nach Ostern die größte Baustelle der Region wieder aktiviert.

Ein Viertel ist wieder gesund

Die Großbaustelle wird wieder aktiviert

Dienstag, 7. April

Seit mittlerweile fünf Tagen gibt es in der Region keine neuen, bestätigten Corona-Fälle. Laut Landessanitätsdirektion zählt der Bezirk Murtal nach wie vor 31 Patienten, der Bezirk Murau fünf. Landesweit gelten 262 Infizierte als wieder genesen - in der Region sind es zumindest acht. Eine wichtige Information gibt es auch vom Roten Kreuz ...

Team Österreich Tafel öffnet wieder

Montag, 6. April

Ein neuer Corona-Fall wurde am Wochenende für den Bezirk Murtal gemeldet. Laut Landesstatistik Steiermark gibt es aktuell im Bezirk Murtal 32 Patienten, im Bezirk Murau sind es fünf geblieben. Die Zahl im Murtal hat sich allerdings als falsch herausgestellt - eine Erklärung liefert die Bezirkshauptmannschaft Murtal. Dort wird auch über mehrere genesene Personen berichtet.

Erste Patienten sind wieder gesund

Freitag, 3. April

Urlaubsregion-Chef Karl Schmidhofer spricht im Interview über die Auswirkungen auf den Tourismus in den Bezirken Murtal und Murau und über die Wahrscheinlichkeit der Großveranstaltungen in der Region. Eine gute Nachricht gibt es diesbezüglich schon: Das Murtal Sommer Open Air wurde nicht abgesagt, sondern auf einen späteren Termin verschoben.

Karl Schmidhofer: "Dann steht die Region ganz stark da"

Murtal Sommer Open Air: Neuer Termin mit allen Stars, Karten bleiben gültig

Kritik am Datenschutz

36 bestätigte Corona-Fälle gibt es derzeit in der Region - diese sind allerdings ungleich verteilt: Der Bezirk Murtal zählt aktuell 31 Patienten, der Bezirk Murau fünf (Stand: Freitag, 3. April, 11 Uhr). Ein Hotspot ist die Marktgemeinde Obdach mit acht bestätigten Infizierten. Bürgermeister Peter Bacher hat sich dort mit Lob für die Bürger und Kritik am Datenschutz an die Öffentlichkeit gewandt.

Bürgermeister kritisiert Datenschutz und lobt die Bürger

Die Statistik von Donnerstag, 2. April.

Donnerstag, 2. April

In der aktuellen Krise sind heuer alle Osterfeuer verboten - das hat das Land am Donnerstag bekanntgegeben. Wir haben uns unterdessen in den regionalen Schulen umgehört. Dort wird von Distance-Learning und Matura-Sorgen berichtet. Zudem will ein Direktor seine Schüler vor seinem Ruhestand noch einmal sehen ...

Unsere Schulen im Krisenmodus

Osterfeuer sind heuer verboten

Mehrere neue Fälle

Gleich mehrere neue Corona-Fälle wurden in der Region gemeldet. Der Bezirk Murtal hat mittlerweile 30 bestätigte Fälle, der Bezirk Murau fünf (Stand: Donnerstag, 2. April, 13 Uhr). Laut Landessanitätsdirektion sind in den Zahlen auch die bereits genesenen Fälle enthalten. Das betrifft aktuell den Bezirk Murau - dort ist die erste betroffene Dame mittlerweile wieder gesund.

Mittwoch, 1. April

Das war leider zu erwarten: Die aktuellen Arbeitslosenzahlen aus der Region sind eingetroffen. Sowohl das AMS Murtal als auch das AMS Murau melden teils explosionsartige Anstiege - es gibt gleichzeitig aber auch gute Nachrichten.

Arbeitslosenzahlen schießen in die Höhe

Die Arbeit der Behörden

Insgesamt ist die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region auf 30 geklettert (Stand: Mittwoch, 1. April, 10 Uhr). 27 Patienten gibt es aktuell im Bezirk Murtal, nach wie vor drei im Bezirk Murau. Die Behörden arbeiten weiter auf Hochtouren und erwarten schon bald auch erste Genesungen.

Erste Genesungen werden bald erwartet

Dienstag, 31. März

Zwei neue Coronavirus-Fälle sind am Dienstag in der Region gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle hat sich im Murtal auf 25 erhöht, im Bezirk Murau gibt es aktuell drei Patienten (Stand: Dienstag, 31. März, 15 Uhr). Betroffen sind in Murau neben jener Dame, die sich im LKH Graz befindet, jetzt auch eine junge Dame und ein älterer Herr. Er befindet sich laut BH Murau in häuslicher Pflege und wurde unter Quarantäne gestellt. "Zum Glück hält sich alles noch in Grenzen", sagt Bezirkshauptmann Florian Waldner.

Sportler in Uniform

Romana Slavinec ist eine erfolgreiche Triathletin und normalerweise um diese Zeit sportlich unterwegs. Jetzt hat sie allerdings ihr Trikot gegen eine Uniform getauscht und hilft bei der Polizei aus. Gute Nachrichten gibt es auch vom Kreischberg: Dort wurde ein neuer Termin für die Premiere des längsten Riesentorlaufes der Welt fixiert.

Spitzensportler helfen bei der Polizei aus

Neuer Termin für Kreischer-Premiere

Montag, 30. März

Am Montag wurde ein weiterer Covid-19-Fall im Bezirk Murtal bestätigt. Die Gesamtzahl der Patienten hat sich damit auf 24 erhöht, im Bezirk Murau ist es bei zwei Fällen geblieben (Stand: Montag, 30. März, 21 Uhr). Steiermarkweit ist die Zahl erstmals über 1.000 geklettert. Von 1.001 Betroffenen werden laut Landessanitätsdirektion 147 in Krankenhäusern behandelt, 19 davon auf der Intensivstation. Die Anzahl der Todesopfer ist am Montag in der Steiermark auf 30 gestiegen, dabei gab es keine weiteren Fälle aus der Region. 28 Personen gelten nach der Erkrankung als genesen.

Neuer Fall in Obdach

Einer der neuen Coronavirus-Fälle im Bezirk Murtal betrifft Obdach, wie die Marktgemeinde am Montag offiziell bekannt gab. Damit gibt es in der Zirbenland-Gemeinde aktuell sieben bestätigte Fälle. In Spielberg haben unterdessen alle Fraktionen gemeinsam ein Hilfspaket für die Bürger beschlossen.

Spielberg: Stadt schnürt Hilfspaket

Zwei neue Fälle

Im Laufe des Sonntags sind im Bezirk Murtal laut der Statistik des Gesundheitsministeriums zwei weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Im Murtal gibt es somit 23 Patienten, im Bezirk Murau nach wie vor zwei (Stand: Montag, 30. März, 10 Uhr). Zudem bestätigt die Landessanitätsdirektion steiermarkweit bislang 24 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19, davon einen im Bezirk Murtal (ein Mann, Jahrgang 1940).

Sonntag, 29. März

21 bestätigte Corona-Fälle gibt es im Murtal, zwei im Bezirk Murau (Stand: Sonntag, 29. März, 12 Uhr). Es gibt steiermarkweit nur zwei Bezirke mit weniger Patienten als im Murtal. Das sind Leoben (18) und Deutschlandsberg (16). Zudem gibt es österreichweit derzeit nur einen Bezirk mit weniger Fällen als in Murau. Und zwar ist das Hermagor (Kärnten, ein bestätigter Fall).

Samstag, 28. März

Im Bezirk Murau hat sich mittlerweile ein zweiter Coronavirus-Fall bestätigt, im Murtal gibt es aktuell 21 Patienten (Stand: Samstag, 28. März, 16 Uhr). Steiermarkweit hat sich die Anzahl auf 850 erhöht. Die Bezirke Murau und Murtal gehören noch immer zu den am wenigsten betroffenen Gebieten. „Nehmen wir die Situation ernst, halten wir gemeinsam durch. Jede und jeder Einzelne ist nun aktiv durch seine Disziplin und Eigenverantwortung gefordert, einen wichtigen Beitrag zu leisten, um Leben zu schützen", appelliert Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Freitag, 27. März

Gute Nachrichten für alle Judenburger. Nach einer Pause in der vergangenen Woche wird der Bauernmarkt am Samstag wieder geöffnet. Die Besucher müssen sich allerdings an Verhaltensregeln halten, diese werden "streng kontrolliert". Nicht stattfinden wird hingegen der Saisonauftakt der IDM am Red Bull Ring.

Bauernmarkt öffnet mit Verhaltensregeln

Erste Absage am Ring



20 bestätigte Fälle im Murtal

Die Kurve steigt jetzt auch im Bezirk Murtal an. Aktuell gibt es 20 bestätigte Coronavirus-Fälle im Bezirk (Stand: Freitag, 27. März, 10 Uhr). Das Land Steiermark hat am Donnerstagabend noch 19 Fälle ausgewiesen. "Über Nacht haben wir aber wieder einen neuen dazubekommen", sagt Bezirkshauptmann Peter Plöbst von der BH Murtal. Damit sind im Laufe der Woche fünf neue Patienten gemeldet worden. Im Bezirk Murau gibt es nach wie vor einen Fall, die Dame befindet sich allerdings seit über einem Monat in Graz.

Donnerstag, 26. März

Im Bezirk Murtal gibt es derzeit 18 bestätigte Coronavirus-Fälle, im Bezirk Murau nach wie vor einen. In der Region sind viele stille Helden unterwegs, die uns durch die Krise steuern. Etwa die regionalen Feuerwehren und das Rote Kreuz, die trotz vieler Einschränkungen für Einsätze immer bereit sind.

Feuerwehr: "Wir sind da, wenn wir gebraucht werden"

Rotes Kreuz: "Wir sind rund um die Uhr bereit"

Mittwoch, 25. März

Die aktuelle Krise hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Region. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass in der Stahl Judenburg ab 1. April auf Kurzarbeit umgestellt wird. Die Maßnahme soll auch dazu dienen, alle Arbeitsplätze im Traditionsunternehmen zu erhalten.

Stahl Judenburg stellt um auf Kurzarbeit



Regionale Dienstleister

Regional einkaufen ist aufgrund der derzeitigen Lage ein Gebot der Stunde. Deshalb stellen auch wir unsere Website zur Verfügung, um regionalen Anbietern eine kostenlose Plattform zu geben. Erste Dienstleister haben wir bereits gesammelt.

Bezirk Murtal

Bezirk Murau

Ein weiterer Fall im Murtal

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Region ist noch immer relativ gering: Im Murtal werden vom Gesundheitsministerium derzeit 16 Patienten gemeldet, in Murau nach wie vor einer (Stand: Mittwoch, 25. März, 12 Uhr). Im Bezirk Murtal gibt es allerdings zwei zusätzliche Fälle, die nicht in der Statistik aufscheinen. Jener Fall in Murau betrifft eigentlich Graz. Eine Erklärung liefern die beiden Bezirkshauptmannschaften, dort wird auch über weitere Vorsichtsmaßnahmen berichtet.

Epidemiearzt wurde angefordert

Kinderbetreuung

Das Land Steiermark appelliert an Träger und Gemeinden, die Kinderbetreuung auch in den Osterferien sicherzustellen. Das Angebot soll sich speziell an jene Eltern richten, die versorgungsrelevante Arbeit leisten. Nach einer Bedarfserhebung soll das Angebot stehen. Zudem hält das Land alle Anlauf- und Beratungsstellen für Familien in Betrieb und führt vereinfachte Verfahren in den Behörden ein. Mindestsicherung und andere Sozialhilfen können so auch elektronisch beantragt werden.

Dienstag, 24. März

Auch in den Bezirken Murtal und Murau gab es schon Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen, wie die Polizei bestätigt (Bericht). Die Beamten warnen gleichzeitig vor Betrügern und Fake News, haben aber auch anderweitig zu tun.

Katze aus misslicher Lage befreit

Montag, 23. März

Aus dem Bezirk Murtal wurden am Montag zwei weitere Corona-Fälle gemeldet, einer davon aus dem Umfeld der Familienfeier in Obdach. Die betroffene Person befindet sich laut Gemeinde seit längerer Zeit in Quarantäne. Im Murtal gibt es somit aktuell 17 bestätigte Fälle, im Bezirk Murau nach wie vor einen (Stand: Montag, 23. März, 19 Uhr). Steiermarkweit hat sich die Zahl auf über 500 erhöht.

Sonntag, 22. März

Während die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Steiermark am Sonntag auf 446 gestiegen ist, sind die Zahlen in der Region unverändert. Im Bezirk Murtal gibt es nach wie vor 15 Patienten, im Bezirk Murau einen (Stand: Sonntag, 22. März, 19 Uhr). Unterdessen denkt Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko schon an die Zeit nach Corona.

Spielberg "muss sich ausgehen"



Samstag, 21. März

Das Gesundheitsministerium hat die aktuellen Zahlen zu den österreichischen Coronavirus-Fällen veröffentlicht. In der Steiermark gibt es demnach bislang 389 bestätigte Fälle (Stand: Samstag, 21. März, 18 Uhr). Im Murtal gab es zum selben Zeitpunkt 15 Patienten und im Bezirk Murau einen. Mittlerweile sind alle Bezirke des Landes betroffen, in Murau gibt es die wenigsten Fälle.

Angebot ausgeweitet

Ab sofort hat auch das Kriseninterventionsteam des Landes seine telefonische Beratung ausgeweitet. Menschen, die sich krankheitsbedingt in Quarantäne befinden, ein Verdachtsfall sind oder zur Risikogruppe gehören, können sich täglich zwischen 9 und 21 Uhr an die Hotline 0800/500154 wenden. "Wir nehmen uns Zeit, hören zu und gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen ein", verspricht Edwin Benko, der fachliche Leiter des Kriseninterventionsteams.

Freitag, 20. März

Judenburg hat am Freitag ein Soforthilfepaket für die städtische Wirtschaft beschlossen. Auch in Knittelfeld gibt es bereits umfassende Maßnahmen, um bestmöglich durch die Krise zu steuern. Zudem wurde die Frage geklärt, ob die regionalen Bauernmärkte weiterhin offen bleiben dürfen.

Die Städte steuern durch die Krise

Was noch erlaubt ist

"Bleiben Sie daheim", lautet die zentrale Botschaft der Bundesregierung. Trotzdem gibt es natürlich Ausnahmen, wie man den Frühlingsbeginn im Murtal in der freien Natur genießen kann. Wir haben eine Übersicht: Was noch erlaubt ist

Donnerstag, 19. März

Seit zwei Tagen unverändert ist laut Landessanitätsdirektion die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Region. Im Bezirk Murtal gibt es nach wie vor 13 Patienten, im Bezirk Murau einen (Stand: Donnerstag, 19. März, 20 Uhr). Allerdings hat sich die Anzahl steiermarkweit auf 297 erhöht und es gibt aktuell 28 (!) Fälle ohne Bezirkszuordnung.

Die Bilanz von Donnerstag, 19. März.

Neu: Mobiles Ärzteservice

Der Krisenstab des Landes hat unterdessen das ärztliche Bereitschaftsmodell um ein mobiles Ärzteservice für Corona-Patienten erweitert. Dieses betreut ab Freitag Patienten und Verdachtsfälle zu Hause. "Neue Herausforderungen erfordern neue Formen der Versorgung", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Das Rote Kreuz übernimmt dabei die Einsatzorganisation.

Appell der Bergrettung

Gute Nachrichten aus Obdach. Dort wurden am Donnerstag keine neuen Coronavirus-Fälle gemeldet, wie die Gemeinde in einem Update mitteilt (Stand: Donnerstag, 19. März, 10 Uhr). Der Alpenverein und die Bergrettung appellieren unterdessen an alle, derzeit keine Schi- oder Bergtouren zu unternehmen.

"Bitte verzichtet auf Bergtouren"

Mittwoch, 18. März

Unverändert geblieben ist laut Landessanitätsdirektion Steiermark die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region von Dienstag auf Mittwoch - was durchaus als positive Nachricht zu werten ist. Im Bezirk Murtal gibt es demnach 13 betroffene Personen, im Bezirk Murau eine (Stand: Mittwoch, 18. März, 20 Uhr). Die Gesamtzahl in der Steiermark hat sich auf 222 erhöht.

Todesfall

Die traurige Nachricht: Mittlerweile wurden steiermarkweit bereits vier Todesfälle gemeldet, die in Zusammenhang mit dem Virus stehen. Darunter befindet sich ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal. Der Verstorbene hatte mehrere Vorerkrankungen und befand sich in stationärer Behandlung.

Der spezielle Fall

Auch der Bezirk Murau hat seit Dienstag seinen ersten bestätigten Corona-Fall. Bezirkshauptmann Florian Waldner erklärt, warum dieser so speziell ist und gibt gleichzeitig einen Einblick in die derzeitige Arbeit der Bezirkshauptmannschaften.

Der spezielle Fall in Murau

Ordination öffnet wieder

"Positiv gestimmt", ist Dr. Martin Handel aus Knittelfeld. "Die Auswirkungen der Maßnahmen werden sich nächste Woche zeigen. Es braucht eben etwas Zeit, bis die Kurve abflacht." Der Allgemeinmediziner wird am Donnerstag seine Ordination wieder in Betrieb nehmen, zuletzt war sie aufgrund von Quarantänemaßnahmen vorübergehend gesperrt.

Ordination sperrt wieder auf

Dienstag, 17. März

Mittlerweile wurde von der Landessanitätsdirektion der erste Corona-Fall im Bezirk Murau bestätigt. Laut Epidemiegesetz ist der aktuelle Aufenthaltsort der betroffenen Person für die Bezirkszuordnung entscheidend. Wenn sich beispielsweise ein Infizierter im LKH Graz befindet, so wird er Graz zugeordnet. Erst ab der Rückkehr in den Meldeort wird die Person dann dem Heimatbezirk zugeordnet - das war bei der betroffenen Frau aus Murau der Fall.

Drei neue Fälle

Im Bezirk Murtal sind am Dienstag drei weitere Fälle bekannt geworden. Die Zahl der infizierten Personen hat sich somit auf 13 erhöht - damit liegt der Bezirk im steirischen Durchschnitt. In der gesamten Steiermark gibt es derzeit 182 bestätigte Coronavirus-Fälle (Dienstag, 24 Uhr).

Baustelle steht still

Die Krise macht auch vor der Baustelle nicht halt. Die Asfinag hat bekannt gegeben, das alle Baustellen vorübergehend eingestellt werden. Das betrifft auch den Abschnitt der S 36 - Murtal Schnellstraße zwischen St. Georgen und Scheifling. Die für Oktober geplante Eröffnung dürfte sich verzögern.

Stillstand auf der Großbaustelle

Offensiver Umgang

In Obdach (Bezirk Murtal) gibt es derzeit fünf bestätigte Corona-Fälle. Die Gemeinde geht sehr offensiv damit um, informiert die Bürger regelmäßig und bietet gleichzeitig Hilfe und Unterstützung an. Bürgermeister Peter Bacher: "Wir wollen kein Theater, sondern Ruhe in den Ort bringen." Dafür gibt es viel Lob von allen Seiten.

Der offensive Umgang mit der Krise

Aktuelle Zahlen

33 weitere Personen sind am Montag positiv auf Covid-19 getestet worden - damit hat sich die Zahl in der Steiermark auf 147 erhöht. Darunter befinden sich drei Menschen, für die die Landessanitätsdirektion keine Bezirkszuordnung vorgenommen hat. Die Anzahl der infizierten Personen im Bezirk Murtal (10) und im Bezirk Murau (0) wird als unverändert angegeben.

Montag, 16. März

Mittlerweile ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steiermarkweit auf 114 gestiegen. Unverändert ist die Zahl der Infizierten laut Landessanitätsdirektion allerdings in der Region geblieben. Im Bezirk Murtal gibt es demnach zehn bestätigte Fälle, im Bezirk Murau nach wie vor null. Unterdessen ist am Sonntag der Schibetrieb auf den Murtaler Schibergen zu Ende gegangen. Karl Fussi berichtet: "Das Verständnis ist voll da".

Sonntag, 15. März

"Wir machen einen Boxenstopp", heißt es jetzt auch beim Projekt Spielberg. Aufgrund der aktuellen Situation wird ab Montag der Betrieb vorübergehend eingestellt. Davon betroffen ist nicht nur die Rennstrecke, sondern auch die Gastro-Betriebe wie G´Schlössl Murtal, Hofwirt, Wasserturm und Co. Zudem wird ab Montag auch der Parteienverkehr in den Bezirkshauptmannschaften eingestellt. Diese bleiben aber telefonisch erreichbar.

Samstag, 14. März

Am Samstag erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Bezirk Murtal auf zehn. Neu hinzugekommen ist laut Landessanitätsdirektion ein 19-jähriger Mann. Insgesamt gibt es in der Steiermark damit bereits 82 Fälle. Nur in Graz (28) und Hartberg-Fürstenfeld ist die Zahl höher als im Murtal. Noch keinen einzigen bestätigten Fall gibt es nach wie vor im Bezirk Murau. Am Montag wird das öffentliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren. Auch die Murtaler Schiberge werden dann schließen - sie haben am Sonntag ihren letzten Betriebstag.

Zwei weitere Fälle

Mittlerweile wurden von der Landessanitätsdirektion zwei weitere bestätigte Corona-Fälle aus dem Bezirk Murtal gemeldet. Betroffen sind demnach eine Frau (Jahrgang 1964) und ein Mann (Jahrgang 1968). Das Kriseninterventionsteam des Landes bietet für Infizierte und gefährdete Personen eine Beratung unter 0664/8500224 an.

Freitag, 13. März

"Nach wie vor unverändert", ist laut Bezirkshauptmannstellvertreter Peter Plöbst die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle im Bezirk Murtal - es gibt aktuell sieben betroffene Personen (Stand: Freitag, 13. März, 12 Uhr). Zudem werden noch die Ergebnisse einiger Verdachtsfälle erwartet.

Bislang kein Fall in Murau

"Zum Glück gibt es noch keinen bestätigten Fall", berichtet Bezirkshauptmann Florian Waldner aus Murau (ebenfalls Freitag, 13. März, 12 Uhr). Demnach befindet sich eine Person in Quarantäne und es gibt einige, wenige Verdachtsfälle in Murau. Zur allgemeinen Situation in Murau sagt Waldner: "Es nimmt alles seinen normalen Verlauf, das Leben geht weiter."

Aktionen für Mitbürger



Unterdessen haben bereits mehrere Gemeinden und Institutionen in der Region Aktionen ins Leben gerufen, um ältere Mitbürger bei Einkäufen oder Behördenwegen zu unterstützen.

Gemeinden unterstützen ältere Mitbürger

Arztpraxis geschlossen

Wegen Quarantänemaßnahmen ist eine Arztpraxis in Knittelfeld vorübergehend geschlossen und wird voraussichtlich erst am 19. März wieder geöffnet. Dr. Martin Handel verrät, wie es dazu gekommen ist und hat auch einige Tipps gegen das Coronavirus parat.

Arztpraxis vorübergehend geschlossen

Donnerstag, 12. März

Die Anzahl der Corona-Fälle im Bezirk Murtal ist mit sieben am Donnerstag bislang unverändert geblieben. Trotzdem ist die gesamte Region massiv von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung betroffen. Die Landesspitze hat bekannt gegeben, dass die Gemeinderatswahl nicht wie geplant am 22. März stattfinden kann.

GR-Wahl verschoben: "Gesundheit hat Vorrang"

Fußball rollt nicht

Zudem sind am Donnerstag weitere Absagen bekannt geworden: Die in den Osterferien geplante Kinderstadt am Red Bull Ring wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Ersatztermin wird gesucht. Außerdem wird auch die Fußballsaison im Murtal nicht wie geplant beginnen können. Das teilte der Steirische Fußballverband mit.

Kinderstadt wird abgesagt, Fußball wird doch nicht gespielt

Verdachtsfall berichtet

Unterdessen hat der Murtaler Zeitung ein Corona-Verdachtsfall aus der Region ihre Erlebnisse geschildert. Die 46-Jährige war im Urlaub in Singapur und hatte nach ihrer Rückkehr erste Symptome. Sie musste einen Rachenabstrich machen und war zwei Tage lang in Quarantäne. 48 Stunden banges Warten waren angesagt.

Verdachtsfall: "Um mich habe ich mir keine Sorgen gemacht"

Mittwoch, 11. März

Von 18 auf 27 ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Steiermark am Mittwoch angestiegen. Unter den neuen Fällen befinden sich zwei Frauen (38 und 53 Jahre alt) aus dem Bezirk Murtal, wie die Landessanitätsdirektion bestätigt. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Betreuung. Damit sind im Murtal jetzt insgesamt sieben Fälle bestätigt, im Bezirk Murau gibt es nach wie vor keine Covid-19-Infektionen.

Besuche unterlassen

Um die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen zu können, hat das Gesundheitsressort des Landes unterdessen weitere Maßnahmen vorgestellt: Es wird empfohlen, Besuche von Angehörigen in Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen zu unterlassen. Besuche sollten nur in Ausnahmefällen - etwa auf der Palliativstation - und nur von engsten Angehörigen erfolgen.

Besuchsverbot möglich

Der Vorstand der KAGes hat die Empfehlung an alle steirischen Krankenhäuser weitergeleitet, ein Besuchsverbot zu verhängen. "Es geht dabei um den Schutz unserer Patienten und um die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der steirischen Gesundheitseinrichtungen. Durch Besuche sind auch unsere Mitarbeiter einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt", sagen die KAGes-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek.

Alle Informationen zum Thema Corona-Virus in der Steiermark finden Sie hier: meinbezirk.at/corona-steiermark

Bislang wenige Fälle im Murtal