Schwierige Bergung nach einem Verkehrsunfall in Knittelfeld. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

KNITTELFELD. Am späten Nachmittag gab es am Mittwoch für die Einsatzkräfte in Knittelfeld noch einiges zu tun. Gegen 16.30 Uhr kam es auf der Kärntnerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug gegen eine Ampel geschleudert wurde. Polizei und Feuerwehr waren rasch zur Stelle.

Aufräumarbeiten der Feuerwehr

"Nachdem die Unfallstelle abgesichert und der doppelte Brandschutz aufgebaut wurde, konnte mit den Aufräum- und Bergearbeiten sowie mit dem Binden der ausgetretenen Betriebsmitteln durch die 15 eingesetzten Mann der Feuerwehr Knittelfeld begonnen werden", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Christoph Wieser.

Schwierige Bergung

Die Bergearbeiten gestalteten sich allerdings nicht gerade einfach, da sich ein Teil der Ampel in den Unterboden des Fahrzeuges gebohrt hatte. "Um den Pkw von der stark befahrenen Straße so rasch wie möglich bergen zu können, wurde dieser mittels Kran angehoben", erklärt Wieser. Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder freigegeben werden. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

