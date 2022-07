Bereits 10 Jahre sind Rene und Karin Pernthaler für Ihre Kunden da - Grund genug einmal etwas zurückzugeben.



JUDENBURG. Am 01. Juli war es soweit und das Ehepaar Pernthaler luden Kunden, Freunde, Familie und Lieferanten zum gemütlichen Beisammensein anlässlich des Firmenjubiläums ein. Viele folgten der Einladung und stellten sich mit einem kleinen Präsent bei perfektem Wetter in Murdorf ein.

Für Speis und Trank war gesorgt

Kühle Getränke und leckeres Essen gepaart mit netten Gesprächen die verdeutlichten wie beliebt die beiden sind - so verflog der Nachmittag wie im Flug. In gemütlicher Runde wurde gelacht, Geschichten aus den letzten 10 Jahren ausgetauscht und bis in den späten Nachmittag hinein gefeiert.

Murdorf immer treu geblieben

Was vor 10 Jahren in der Nähe des Getränkehandels Rieser begann, hat sich mittlerweile zwar ein paar Straßen weiterverlagert - genauer gesagt in die Südtirolerstraße - aber ist immer im Murdorf geblieben. Genauso wie die Beständigkeit des Unternehmerstandorts ist aber auch die Zuverlässigkeit von Rene und Karin positiv anzusehen. Kein Wunder, ist Autoteile Pernthaler doch der Spezialist in der Region wenn esu m die Beschaffung von Autoteilen jeglicher Art geht.

Einen Bericht über die Feierlichkeit gibt es in der nächsten Ausgabe der Woche Murtal.