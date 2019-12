Mikaela Shiffrin hat ihre Trainingszelte in Obdach aufgeschlagen und ihren Aufenthalt gleich verlängert.

OBDACH. Da haben die Verantwortlichen beim Schilift Obdach rund um Geschäftsführer Peter Pirker nahezu gezaubert. Nach der Wärmeperiode im Dezember wurden wieder ideale Pistenverhältnisse hergestellt. Und die sind so gut, dass auch die derzeit beste Schifahrerin der Welt wieder in Obdach trainiert. Mikaela Shiffrin hat am Dienstagvormittag die ersten Schwünge im Zirbenland gezogen.

Keine Rituale

"Es gefällt ihr wieder so gut, dass sie sogar verlängert hat", berichtet Pistenchef Manfred Mühlthaler. Die US-Amerikanerin wird auch am Mittwoch und Donnerstag den Schilift Obdach nutzen und bleibt somit über Silvester im Murtal, bevor sie nach Zagreb zum nächsten Weltcup-Slalom aufbricht. Zum Jahreswechsel wird sich Shiffrin maximal ein Gläschen Sekt gönnen. "Ich habe eigentlich keine fixen Rituale, da ich zu dieser Zeit immer unterwegs bin und trainiere", sagt sie.

Einen Wunsch

Von den Bedingungen in Obdach ist Shiffrin auch heuer "begeistert". Sie war bereits Silvester 2017 und im Vorjahr im Zirbenland zu Gast. Zum Jahreswechsel wünscht sie sich "Gesundheit für die ganze Familie". Wo genau sie auf das neue Jahr anstoßen wird, wird übrigens nicht verraten. Es dürfte allerdings in Obdach oder Umgebung sein. Autogramme und Selfies können sich ihre Fans ohnehin auf der Piste abholen.

Weitere Teams

Für Mikaela Shiffrin wurde die Piste in Obdach eigens vereist. Die perfekten Bedingungen nutzen zurzeit auch Teams aus Frankreich, Finnland und Japan. Bereits am Wochenende waren die ÖSV-Speeddamen ebenfalls im Murtal unterwegs. Nici Schmidhofer und ihre Kollegen haben am Lachtal für die nächsten Einsätze trainiert (Bericht).

Bericht: Alfred Taucher, Stefan Verderber

Die Besten der Welt trainieren im Murtal