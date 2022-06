Im Rahmen des Formel 1-Wochenendes am Red Bull Ring feiert die "Legends Parade" mit sechs legendären Piloten in sechs legendären Boliden ihr Comeback.

SPIELBERG. "Fünf Jahrzehnte Formel 1" kann man heuer in Spielberg an einem Wochenende erleben. Nach drei Jahren Zwangspause kehrt im Rahmen des Großen Preis von Österreich am Red Bull Ring die beliebte Legends Parade zurück und wird die Motorsport-Herzen der Fans höherschlagen lassen.

Legendäre Autos

Zu sehen sind dabei die schönsten und faszinierendsten Autos von den 1970er-Jahren bis heute. Zudem kehren drei ehemalige Formel 1-Ikonen in ihre Cockpits zurück und werden die Fans ebenso entzücken wie drei weitere Edel-Piloten, die die legendären Boliden um den Red Bull Ring kutschieren sollen.

Mathias Lauda pilotiert den Ferrari seines Vaters.

Foto: Red Bull Content Pool

hochgeladen von Stefan Verderber

Legendäre Piloten

Weltmeister-Sohn Mathias Lauda pilotiert den Ferrari 312B3, mit dem Niki Lauda 1974 die Weltmeisterschaft bestritten hat. Begleitet wird er von Riccardo Patrese im 1983er Brabham BMW, Martin Brundle im Benetton von 1992 und Ralf Schumacher im Williams-BMW aus dem Jahr 2003. Außerdem steigen McLaren-Chef Zak Brown in den Lotus von 1978 und David Coulthard in den Weltmeister-Red Bull von 2012.

Mehr zur Formel 1 am Red Bull Ring:

Formel 1 wird Zuschauer-Rekord brechen

Mit "3B" geht es direkt zur Formel 1 in Spielberg