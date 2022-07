Von 1941 bis 1943 war das KZ-Nebenlager Bretstein eines der Außenlager des KZ Mauthausen. Vor Kurzem wurde wieder eine Gedenkfeier abgehalten. Die Ansprachen dazu klangen aktueller als je zuvor.

BRETSTEIN. Einmal jährlich organisiert Grete Gruber, stellvertretende Obfrau des „Vereines KZ-Nebenlager Bretstein“, in Bretstein eine Gedenkfeier. Es gelingt ihr immer wieder, kompetente Persönlichkeiten für eine entsprechende Rede zu finden. Heuer war das Peter Faßhuber, Regisseur und Geschäftsführer von Theaterland Steiermark. „Es ist mir eine Ehre, hier reden zu dürfen“, hat er seiner Rede vorangestellt und dann die Gräuel der aktuellen Kriege aufgezählt, in welchen jährlich eine Viertelmillion Menschen sterben.

Peter Faßhuber hielt diesmal die Gedenkansprache. Sie war aktueller den je.

Er kreidete jene an, die solche Kriege anzetteln und damit ihr Vermögen machen. Sein Appell für den Frieden:



„Menschen, die für den Frieden stehen, wie Mahatma Gandi und Nelson Mandela, sind wahre Größen.“

Peter Faßhuber, Geschäftsführer von Theaterland

Das Nebenlager in Bretstein

Zumindest 180 Häftlinge, vor allem republikanische Spanier und Zeugen Jehovas aus Deutschland, haben im KZ-Nebenlager unter unvorstellbaren Bedingungen Straßen gebaut und in der Landwirtschaft geschuftet. Die das Lager umgebenden Berge verführten sie zur Meinung, dass hinter diesen die Schweiz liege und sie wagten einen Fluchtversuch, welcher aber misslungen ist. Johann Madl vom Verein Lila Winkel gedachte in seiner Rede vor allem der hier ermordeten Zeugen Jehovas. Diese wurden damals mit einem lila Winkel gekennzeichnet. „Um zu überleben, hätten sie nur ihre Überzeugung, nicht zu kämpfen, aufgeben müssen“, so Madl.

Die Gedenkstätte soll ein Mahnmal sein.

Gruber stellte den Teilnehmern Stefan Stradner als neuen Obmann des Vereines KZ-Nebenlager vor. Er wird im Verein dafür sorgen, dass die von Schülern der HLW Fohnsdorf initiierte Gedenkstätte in Bretstein als Mahnmal erhalten bleibt. Vor allem die Familie des ehemaligen Bürgermeisters Hermann Beren sorgt dafür, dass die aus Resten bestehende und mit Tafeln ergänzte Anlage stets in präsentablem Zustand ist.

