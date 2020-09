Andreas Tafeit wurde von Innenminister Karl Nehammer angelobt.

WEISSKIRCHEN. Kürzlich erhielten nach dreijähriger Ausbildungszeit 28 Polizeioffiziere im Rahmen einer feierlichen Sponsion ihre Zeugnisse von Innenminister Karl Nehammer.

Drei neue Führungskräfte kommen aus der Steiermark, einer der Absolventen ist Leutnant Andreas Tafeit aus Weißkirchen.

Umfangreiche Einblicke erhalten

„Neben der beruflichen war vor allem die persönliche Weiterentwicklung ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Ich habe einen umfangreichen Einblick in Bereiche erhalten, die einem sonst verschlossen bleiben würden“, so Andreas Tafeit.

Berufspraktika absolviert

Bis zum Beginn der Offiziersausbildung versah Andreas Tafeit Dienst auf der Polizeiinspektion Weißkirchen, wo er als stellvertretender Kommandant tätig war. Innerhalb der letzten Jahre absolvierte er Berufspraktika im Stadtpolizeikommando Graz, Bezirkspolizeikommando Murtal und in der Polizeidirektion in Slowenien.

In Folge seines erfolgreichen Abschlusses des Studiums kommt es auch in seiner alten Wirkungsstätte zu personellen Änderungen.

Berufliche Rückkehr ins Murtal absehbar

„Seit September bin ich in der Landespolizeidirektion Wien als Verkehrsoffizier eingeteilt, wobei ich mich auf die kommenden Herausforderungen und Bewältigung von Einsatzlagen freue. Als Wermutstropfen sehe ich die Distanz zu meiner Familie und der schönen Region Murtal. Die absehbare berufliche Rückkehr in die Heimat erleichtert mir jedoch das wöchentliche Pendeln“, so Tafeit weiter.