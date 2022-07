Bei einem Einbruch in ein Geschäftslokal in Knittelfeld wurden Mobiltelefone im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise.

MURTAL. Eine unangenehme Überraschung erlebte diese Woche ein Geschäftsbesitzer in Knittelfeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter in ein Geschäftslokal eingebrochen und dabei Handys im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Polizei Knittelfeld bittet nun um Hinweise unter der Nummer 059133/6310100.

Foto: Fotolia

Die Täter haben laut Angaben der Polizei ein Fenster aufgebrochen und sind so in das Lokal gelangt. Dort schlugen sie Glasvitrinen ein und brachen mehrere Kästen auf. Daraus stahlen sie etwa 60 Handys verschiedener Marken und Preisklassen. Die Mobiltelefone haben einen Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Die Polizei Knittelfeld bittet nun um Hinweise unter der Telefon-Nummer 059133/6310100.

