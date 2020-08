Die ATB-Geschäftsführung rechtfertigt ihr Handeln mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Dem kann angesichts des laufenden Insolvenzverfahrens und der damit verbundenen harten Fakten nicht widersprochen werden. Aber es gibt bei Kündigungen von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer auch eine menschliche Komponente zu berücksichtigen. Schließlich geht es hier auch für die Beschäftigten um die wirtschaftliche Existenz. Deshalb können viele das harte Vorgehen der Geschäftsführung der ATB Spielberg GmbH gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Belegschaftsvertretung nicht nachvollziehen. Auch wenn sich die Betroffenen letztendlich in das scheinbar Unvermeidliche fügen müssen, so haben sie meiner Meinung nach doch ein Mindestmaß an Respekt und Wertschätzung verdient. In meiner Managementausbildung habe ich gelernt, dass neben hard facts auch soft skills die Qualität eines Managements spiegeln. Auch wenn es am rauen Wirtschaftsparkett nicht leichtfällt, sollte man doch seine Empathiefähigkeit nicht verlieren und immer Mensch bleiben.