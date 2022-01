Ab 26. Jänner steht neues Portal zur Verfügung, das ein Freitesten aus der Quarantäne erleichtern soll.

STEIERMARK. Über 22.000 aktiv Infizierte waren am Montag (24. Jänner) in der Steiermark registriert. Die hohe Zahl an Neuinfektionen macht eine Neuerung im Pandemie-Management nötig. Ab Mittwoch, 26. Jänner, steht ein neues Portal zur Verfügung - über dieses kann man sich dann auch mittels Heim-Gurgeltest freitesten.

Erleichterung

"Die Omikron-Welle fordert uns alle, jetzt und in den nächsten Wochen. Im organisatorischen Bereich wachsen die Aufgaben an die Gesundheitsbehörden. Das neue Portal soll eine Erleichterung in der Kommunikation bringen", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. "Mit diesem Angebot schaffen wir für alle Betroffenen einen vergleichsweise einfachen Weg zum Freitesten", ergänzt Soziallandesrätin Doris Kampus.

Zwei Voraussetzungen

Das neue Portal soll ab Mittwoch um 12 Uhr freigeschaltet werden. Personen, die abgesondert sind, können dann dort aus dem Grünen Pass Testzertifikate vorlegen - auch von einem PCR-Heimgurgeltest. Dafür gibt es allerdings zwei Voraussetzungen:

Die Freitestung kann erst ab dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden

kann erst ab dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden Zum Zeitpunkt der Anwendung des Heimtests muss man seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein

Behörden prüfen

Nach dem Hochladen der Zertifikate werden diese von den Behörden geprüft. Sind alle Voraussetzungen für eine Beendigung der Quarantäne gegeben, erfolgt die Aufhebung des Absonderungsbescheides per SMS-Nachricht. Das Land weist zusätzlich darauf hin, dass der Besuch von Teststraßen und/oder Apotheken während einer Absonderung nicht erlaubt ist. Deshalb werden solche Zertifikate nicht akzeptiert. Auf dem Portal kann man sich aber auch für behördliche Freitestungen registrieren.

Zur Erinnerung: So funktioniert der Heim-Gurgeltest

