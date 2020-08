Gemeinderat Obdach konstituiert sich

Ein neues Vorstandsmitglied sowie neun neue Mandatare. Das waren die herausragendsten Neuerungen anläßlich der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Obdach. Während Bgm. Peter Bacher sowie den beiden Vizebürgermeistern, Peter Pirker und Christian Reiter, einstimmig wieder das Vertrauen ausgesprochen wurde, gibt es mit Hubert Langfeld ein neues Vorstandsmitglied. Als Gemeindekassier wird weiterhin Florian Vogl tätig sein.

Etwas verändert hat sich auch die politische Zusammensetzung des Ortsparlamentes. Während die ÖVP weiterhin 14 Gemeinderäte stellt, gewann die SPÖ ein Mandat sowie einen zusätzlichen Sitz im Vorstand hinzu. Nicht mehr vertreten ist die FPÖ.

Peter Bacher ist seit 1995 in der Kommunalpolitik tätig. Seit 2001 bekleidet er die Funktion des Bürgermeisters. Zuvor in Amering und seit 2015 in Obdach.

Eingeleitet wurde die Sitzung mit einem Gottesdienst.