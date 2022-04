Bewusstes Essen kann unser Leben verbessern. Eine bunte Mischung von gesunden Lebensmittel haben sogar Auswirkungen auf unser Immunsystem.



MURAU. MeinBezirk.at hat mit der Diätologin Marianne Leitner gesprochen. Ihrer Erfahrung nach gibt es keine gute Entwicklung hinsichtlich eines "gesunden" Essverhaltens in unserer Gesellschaft. "Hier ist eine Trendumkehr gefragt, damit man wieder mehr auf sein Körpergefühl achtet", erklärt die Diätologin. Bewusstes Essen hat auch Auswirkungen auf das Immunsystem.

Ernährung wichtig für Immunsystem

MeinBezirk.at: Gesunde Ernährung stärkt unser Immunsystem. Stimmt das?

Marianne Leitner: Ja. Für ein starkes Immunsystem ist eine möglichst bunte Ernährung wichtig, am besten viel Obst und Gemüse, vollwertige Getreideprodukte und gesäuerte Milchprodukte liefern alle wichtigen Nährstoffe (Vitamin C, Zink, sekundäre Pflanzenstoffe) für ein starkes Immunsystem. Mit diesen Lebensmitteln unterstützen wir auch unsere Verdauung optimal – dort ist auch der größte Teil unseres Immunsystems (70%) beheimatet. Gerade in den Wintermonaten sollen wir auch unseren Vitamin-Spiegel kontrollieren und bei Bedarf zusätzlich Vitamin D zur Unterstützung des Immunsystems einnehmen. Gerade nach überstandenen Infektionen oder nach der Therapie mit Medikamenten (Antibiotika), kann der Darm und das Immunsystem mit einer gezielten Ernährung wieder gestärkt werden.

MeinBezirk.at: Was ist noch wichtig, um das Immunsystem zu unterstützen?

Marianne Leitner: Der Verdauungstrakt. Er ist Verdauungstrakt für die Regulation von Hunger und Sättigung wichtig und beeinflusst das psychische Befinden, da im Magen-Darmbereich zahlreiche Hormone und Botenstoffe für das Funktionieren dieser Systeme produziert werden. Der Darm ist damit eine wichtige Schaltzentrale, um all diese Informationen schnellstmöglich weiterzuleiten. Er ist mit einem dichten Nervengeflecht überzogen und steht damit in direktem Kontakt mit unserem Gehirn.

Besteht damit eine Dysbalance im Darm, hat dies auch weitreichendere Folgen für Körper und Psyche. Daher gilt es, mit unserer Ernährung dafür zu sorgen, dass unsere Darmbakterien mit guten Lebensmitteln gefüttert werden, damit auch nachfolgende Systeme, beispielsweise das Immunsystem, gut arbeiten können. Wichtig ist dabei auch das bewusste Essen.

Bewusst statt nebenbei Essen

MeinBezirk.at: Warum sollte man bewusster Essen zu sich nehmen?

Marianne Leitner: Unser Verdauungstrakt besteht aus einem großen Nervengeflecht, welches direkt mit dem Gehirn kommuniziert. Essen wir unbewusst unter Stress oder nebenbei führt das dazu, dass unser Körper beginnt den Verdauungstrakt schlechter (mit Blut) zu versorgen. Er kann dadurch nicht mehr so gut arbeiten: Nahrungsbestandteile werden schlechter von unserem Körper verarbeitet und dies führt dann oft zu Beschwerden nach dem Essen und zu einer Fehlkommunikation unserer Körpersignale.



MeinBezirk.at: Welche Folgen kann ein unbewusstes Essen haben?

Marianne Leitner: Verdauungsbeschwerden (Blähungen, Bauchschmerzen) können die Folge sein. Hunger und Sättigungssignale werden nicht wahrgenommen. Wir essen dann über den Hunger hinaus. Auch unser psychisches Befinden wird negativ beeinflusst, da im Darm ein Großteil (ca. 90 Prozent) des Glückshormons Serotonin gebildet wird.

Info Zwei Punkte sind daher für den Körper und den Verdauungstrakt wichtig:

- auf eine vielseitige, bunte Auswahl achten (um die Darmbakterien gut zu versorgen).

- bewusst zu essen, damit der Verdauungstrakt besser versorgt wird. Dadurch kann er seine Arbeit gut verrichten und nachfolgende Systeme wie Immunsystem, körperliches Befinden, Hunger und Sättigungssignale, Körpergewicht und Psyche werden damit positiv beeinflusst.



MeinBezirk.at: Wie ernährt sich eigentlich eine Diätologin?

Marianne Leitner: Ich esse alles. Eine Diät ist das Einzige was bei mir nicht am Speiseplan steht – dies würde im Widerspruch zu meinen Ernährungsgrundsätzen und zu meiner Liebe am Essen stehen. Sehr wichtig ist mir ein gutes Frühstück, ansonsten bin ich für nichts zu gebrauchen. Ansonsten steht weitgehend eine einfache selbstgekochte, bunte Hausmannskost am Speiseplan. Wichtig ist es mir dabei natürliche, möglichst regionale und saisonale Produkte zu verarbeiten. Gerade im Sommer gibt es viel frisches Gemüse und Kräuter, vieles lässt sich wunderbar konservieren und damit steht auch für die schnelle Küche immer etwas in der Vorratskammer.

Marianne Leitner bietet aber nicht nur Ernährungsberatungen an. Auf ihrem Blog marianneisstonline.at gibt sie Tipps zum Kochen, Einblicke in den Anbau von Gemüse und Kräutern sowie Rezeptideen.

