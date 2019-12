Die Red Bull Ice Cross-Saison kann am Samstag wie geplant starten.

JUDENBURG. Schneefall und Minusgrade gibt es derzeit auf der Winterleiten. "Es herrschen perfekte Bedingungen", sagt Hubert Götschl von der Sektion Rodeln des SC Obdach. Die Red Bull Ice Cross-Saison kann damit wie geplant in Judenburg durchstarten. Die Weltmeisterschaft startet heuer erstmals in neuer Form auf der Naturrodelbahn in 1.700 Metern Seehöhe.

Hindernisse

Ausgetragen wird am Samstag ein ATSX 500-Bewerb der zweithöchsten Kategorie. Rund 150 Sportler werden auf Schlittschuhen den 300 Meter langen Kurs hinunterjagen. Dieser ist gespickt mit Hindernissen wie Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Bereits am Freitag gibt es ab 12.30 Uhr die ersten Zeit- und Qualifikationsläufe. Mit dabei sind auch die beiden Lokalmatadore Marco und Luca Dallago aus Graz.

Bedingungen

Am Samstag starten die Rennen bereits ab 9 Uhr. Götschl: "Wir erwarten perfektes Wetter und beste Bedingungen." Die Läufer können sich auf Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h vorbereiten. "Das wird sicher sehr spannend", sagt Marco Dallago. "Dass wir uns zum Teil auf einer Naturrodelbahn, auf einer der besten Europas, bewegen, ist sehr speziell."

Spektakel auf der Winterleiten