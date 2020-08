39 Jahre gibt es sie schon, die Internationale Musikwoche Großlobming/St. Marein). Von Albert Kocsis Lore Schrettner mit Liebe und Enthusiasmus ins Leben gerufen sind diese Jahre geprägt von Beständigkeit, Idealismus, Musizierfreunde, hohem

künstlerischen Niveau.

Dieses Jahr gab es coronabedingt nur drei Konzerte, den Kammermusikabend mit Tre Con Voce - Strumenti am 31 Juli im Schloss Großlobming, die Sommerserenade am 2. August leider nicht im Freien beim G’schlössl und 30 Jahre Louis Spohr Sinfonietta in der Pfarrkirche St. Marein.

