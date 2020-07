Seit dem Wochenende gibt es in der Region wieder sechs aktiv erkrankte Personen.

MURAU/MURTAL. Mehr als zwei Monate lang galt die Region Murau-Murtal als coronafrei. Mittlerweile gibt es jetzt wieder sechs aktiv erkrankte Personen. Im Bezirk Murtal ist der erste Fall am vergangenen Freitag aufgetreten. Über das Wochenende sind weitere drei Damen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Kontaktpersonen

"Zwei davon sind Reiserückkehrer aus Spanien. Eine Dame dürfte sich im familiären Umfeld angesteckt haben", sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst. "Wir haben am Wochenende intensiv gearbeitet und alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet." Im Zusammenhang mit den neuen Fällen wurden rund 30 Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt.

Quarantäne

Im Bezirk Murau wurden am Wochenende ebenfalls zwei neue Corona-Fälle bestätigt. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar, das sich bereits zuvor in Quarantäne befand. Weitere Kontaktpersonen wurden sofort abgesondert. "Wir dürften das im Griff haben", zeigt sich Bezirkshauptmann Florian Waldner zuversichtlich.

Statistik

Insgesamt gibt es in der Region jetzt 45 jemals erkrankte Personen (36 im Bezirk Murtal, 9 im Bezirk Murau). Davon gelten derzeit sechs Personen als aktiv erkrankt (4 im Murtal, 2 in Murau). "Wir hatten zuletzt schon mehr Verdachtsfälle, das hat sich also ein bisschen angekündigt", sagt Waldner. Er vermutet, dass die Zahl der Coronafälle jetzt wieder etwas ansteigt. "Die Entwicklung zeigt, dass es wieder mehr wird", sagt auch Peter Plöbst.