Unbekannte haben in Knittelfeld in der Nacht auf 19. Juni 2022 abgestellte PKW beschädigt; nun konnten die Täter ausgeforscht werden.



KNITTELFELD. Beamte der Polizeiinspektion Knittelfeld haben zwei zwölfjährige Burschen aus dem Bezirk Murtal auf frischer Tat ertappt, als diese am 1. Juli eine Sachbeschädigung in einem Parkhaus begingen. Im Rahmen weiterer Erhebungen konnten den Burschen insgesamt 29 Sachbeschädigungen, unter anderem eben jene vom 19. Juni, nachgewiesen werden. Die beiden zeigten sich geständig, das Motiv für die Taten ist aber bislang noch unbekannt.

Das könnte dich auch interessieren:



Paragleiter verletzte sich bei Landung schwer