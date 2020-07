Ein nervzerfetzender Schrei. Aber sie ist nicht zufrieden damit. Was hättest du denn da anders machen wollen? Ich hätte anders schreien können! Wie denn? Aristokratischer! Du warst echt gerade am Klo, als Gott die Intelligenz verteilt hat. - Der Zickenkrieg unter den Schauspielerinnen nimmt zur Freude der Besucher dieser Freilichtaufführung dramatische Ausmasse an. Diesmal hat sie das Theater Oberzeiring in den Hof des Unterzeiringer Schlosses Hanfelden gelockt. Begrüsst werden sie mit Charleston-Musik.

Autor Schober setzt auf Deja-vu-Effekte

Holger Schober, Schauspieler, Regisseur und Autor mit Fohnsdorfer Wurzeln, hat mit dem im Jahr 1921 spielenden, in Rekordzeit geschriebenen Auftragswerk „Mord im Park“ eine meisterhafte Krimi-Komödie geliefert, bei der die Pointen wie ein Feuerwerk knallen und das Lachen manchmal zur Falle wird. Deja-vu-Effekte sind gewollt. Eine Schauspielertruppe nimmt in einem alten Schloss das Hörspiel „Mord im Park“ auf, um sich in Zeiten der spanischen Grippe irgendwie über Wasser zu halten. Zu spät kommen, weil man ohne den vergessenen Mundschutz nicht mit der Strassenbahn fahren kann und Babyelefantenabstand inklusive. Garniert mit Slapstick-Einlagen des Bühnenmusikers Schenker, und Anleihen von Columbo bis Agatha Christie und angespielter Tatort-Signation.

Schauer mit Gruselschauer, Publikum trotzt kurzem Regen

Regisseur Peter Faßhuber lässt sein spielhungriges Ensemble in Hochform agieren. Was Ute Veronika Olschnegger als Christie, Julia Faßhuber als Agathe und Detektiv-Assistentin, Christian Krall u. a. als überforderter Gentleman-Detektiv Ahilleus Kolumbus Marbels und Gregor Schenker als durchgeknallter Aufnahmeleiter da ablieferten, ließ bei der ausverkauften, begeistert aufgenommenen Premiere trotz kurzer Regeneinlage vor der Pause niemanden nach Hause gehen. Schauer mit Gruselschauer vor dem nächtlichen, spätmittelalterlichen Schloß, dessen morbider Charme das Geschehen noch unterstreicht. Es war mit Abstand ein Festabend für von Entzugserscheinungen geplagte Theaterbesucher. Hier Fotos von der Generalprobe.