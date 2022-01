Angeordnete Coronatests können ab 17. Jänner in Fohnsdorf abgenommen werden.

MURTAL. Das Fehlen einer behördlichen Teststraße sorgte zuletzt immer wieder für Kritik am Pandemie-Management im Murtal. Aufgrund fehlender Kapazitäten beim Roten Kreuz mussten Murtaler für eine behördlichen PCR-Testung in den letzten Monaten nach Bruck, Murau oder Liezen ausweichen, nachdem der Drive-In in Zeltweg geschlossen wurde. Vor allem für erkrankte Personen unzumutbar.

Verwirrspiele in der Quarantäne

Mangel behoben

Dieser Mangel wird jetzt behoben: Um der Murtaler Bevölkerung die Tests zu erleichtern, richten Behörde, Rotes Kreuz und die Gemeinde eine neue behördliche Teststrecke in Fohnsdorf ein. Diese wird ab Montag, 17. Jänner, am Gelände des ehemaligen Zielpunkt-Marktes (Wasendorferstraße 4) in Betrieb gehen. Betrieben wird sie anschließend von Mitarbeitern des Rot Kreuz-Landesverbandes.

Mehr Tests erwartet

Durch die neue Omikron-Variante werden in den kommenden Wochen höhere Corona-Zahlen und dadurch auch mehr behördlich angeordnete Testungen erwartet. Weiterhin zur Verfügung stehen die regulären Teststraßen in Murau (Brauerei), Judenburg (Lindfeldhalle) und Knittelfeld (ehemaliger DM) von Montag bis Samstag zwischen 8 und 18 Uhr sowie sonntags von 8 bis 12 Uhr.

Omikron-Variante überwiegt bereits