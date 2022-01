Nina Pölzl übernimmt ab 1. Februar in der BH Murtal - ihre Bestellung wird auch von Kritik begleitet.

MURTAL. Gleich drei neue Bezirkshauptfrauen treten am 1. Februar in der Steiermark ihren Dienst an - eine davon in der Bezirkshauptmannschaft Murtal. Am Donnerstag wurden dafür von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vize Anton Lang und Personallandesrat Christopher Drexler die Bestellungsdekrete überreicht.

"Beste Voraussetzungen"

"Wir freuen uns, dass es gelungen ist, drei neue Bezirkshauptfrauen für die Steiermark zu gewinnen. Sie alle können auf ein breites Erfahrungsspektrum im steirischen Landesdienst blicken und bringen beste Voraussetzungen für die Leitung steirischer Bezirksverwaltungsbehörden mit", hieß es in der Grazer Burg.

Ab 1. Februar

In der BH Murtal übernimmt ab 1. Februar Nina Pölzl das Kommando. Die Juristin ist 2055 in den Landesdienst eingetreten und arbeitete in unterschiedlichen Themenbereichen als Referentin für Siegfried Schrittwieser, Jörg Leichtfried und Anton Lang. Seit 2018 war sie der Steiermarkbahn und Bus GmbH als Prokuristin und Leiterin der Stabstelle Unternehmensentwicklung zugewiesen.

Nina Pölzl wird neue Bezirkshauptfrau

Kritik im Landtag

Die nicht unumstrittene Bestellung war diese Woche auch Thema im Landtag, wo es vor allem von den Grünen Kritik hagelte: Kontrollsprecher Lambert Schönleitner hätte gerne die Verbesserungsvorschläge des Landesrechnungshofes in Sachen Transparenz bei Postenbesetzungen umgesetzt gesehen. Schönleitner sprach erneut von "regem schwarz-roten Posten-Abtausch".

Kritik der Opposition an Postenbesetzung