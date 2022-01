Der dritte Impfbus des Landes steuert kommende Woche das Murtal an.

MURAU/MURTAL. Gegensteuern gegen die neue Omikron-Variante lautet die Devise beim Land Steiermark. Dafür ist seit vergangener Woche auch ein dritter Impfbus unterwegs, der demnächst auch in der Region Murau-Murtal Station macht. Im Dezember wurde übrigens mit 383.000 Impfungen ein neuer Rekord gemeldet.

Vier Stationen

Ohne Anmeldung impfen kann man sich im Impfbus kommende Woche am Dienstag, 11. Jänner, von 11.15 bis 18.45 Uhr in Knittelfeld (Lobminger Straße 1). Am Donnerstag, 13. Jänner, steht der Bus zwischen 15.30 und 18.45 Uhr in Spielberg (Marktpassage 1). Am Samstag, 15. Jänner, gibt es gleich zwei Stationen in der Region: Von 10.45 bis 14.30 Uhr in Fohnsdorf (Hauptplatz 1) und von 15.30 bis 18.45 Uhr in Pöls-Oberkurzheim (vor dem Spar-Markt).

Die Impfbus-Termine im Überblick

Zwei Impfstraßen

Selbstverständlich sind auch die Impfstraßen in Judenburg (ehemalige Hypobank) und Murau (Brauerei) weiterhin regelmäßig in Betrieb. In Judenburg kann man sich täglich impfen lassen, in Murau immer montags, dienstags und freitags. Sehr gut angenommen wurden in den Ferien auch die Teststationen am Kreischberg, Lachtal und auf der Turracher Höhe.

Deshalb gibt es in Murau und Schladming weniger Impftermine

Omikron-Variante überwiegt bereits