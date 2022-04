Die Mountainbike Region Murtal nimmt weiter Fahrt auf. Sendertrail in Judenburg bekommt neuen Abschnitt, weitere Projekte sind in Planung.

MURTAL. Es ist noch nicht lange her, da hieß es im Murtal "jeder gegen jeden". Grundstücksbesitzer, Jäger und Mountainbiker befanden sich in einer ständigen Konfliktsituation, wenn es um den Freizeitspaß in der Region ging. Seit der Gründung der "Mountainbike Region Murtal" im Vorjahr (Bericht) ist das zunehmend zum Miteinander geworden.

Viele Vorteile

"Wir haben bereits einiges erreicht. Aber es ist kein Sprint, sondern ein Marathon", spricht Mit-Initiator LAbg. Wolfgang Moitzi (SPÖ) die schwierige rechtliche Situation an. Für das erklärte Ziel "mehr legale Strecken" wurden gemeinsame Verträge geschaffen, es gibt ein koordiniertes Vorgehen und eine Ansprechperson für Grundeigentümer. Durch die Freiheitspolizze des Landes sind alle Parteien zudem rechtlich abgesichert.

Sendertrail wird erweitert

Ein Vorzeigeprojekt der Mountainbikeregion ist der Sendertrail in Judenburg, der im Vorjahr eröffnet wurde. "Wir sind selbst überrascht, wie gut die Strecke angenommen wird", sagt Projektleiter Thomas Kolland. Deshalb wird noch heuer eine Streckenvariante dazugebaut. "Es wird ein neuer Trail mit einer Jumpline für besonders mutige Biker", skizziert Moitzi.

Mehrere Partner

"Wir haben dafür sehr gerne einen weiteren Teil des Waldes zur Verfügung gestellt", freut sich Bürgermeister Hannes Dolleschall. "Man muss die Sportler in legale Bahnen lenken, dann bleiben sie auch dort", ist er vom Projekt überzeugt. Der neue Abschnitt wird ab Mai gebaut und noch vor den Ferien eröffnet. Die Kosten von rund 48.000 Euro teilen sich Mountainbikeregion, die Stadt, Askö Judenburg und das Projekt Spielberg als Sponsor. Wichtig für Anrainer: Es wird dadurch weiterhin nur eine Streckenquerung mit der dort befindlichen Straße geben.

Gutes Miteinander

"Es braucht ein gutes Miteinander, um solche Projekte umsetzen zu können", sagt LAbg. Bruno Aschenbrenner (ÖVP), ebenfalls Mit-Initiator. Alle 20 Murtaler Gemeinden und Kraubath sind an Bord. Seit Gründung der Initiative sind bereits einige neue Strecken in Hohentauern, Pölstal, St. Margarethen, Lobmingtal oder St. Marein-Feistritz entstanden. Außerdem laufen Verhandlungen in weiteren Gemeinden. Und: Das Projekt wurde kürzlich auch im Bezirk Murau vorgestellt, wo dem Vernehmen nach großes Interesse besteht.

