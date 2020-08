Lebensmittel werden vom Roten Kreuz an einer neuen Stelle ausgegeben.

KNITTELFELD. Die Team Österreich Tafel sammelt und sortiert als gemeinsames Projekt von Rotem Kreuz und Ö3 Lebensmittel, die noch einwandfrei genießbar, jedoch für den Verkauf im Handel nicht mehr geeignet sind, und verteilt sie an bedürftige Menschen in ganz Österreich. Im Bezirk Murtal geschieht das jeden Samstag in Knittelfeld.

Mit Abstand & Maske

Ab 22. August wird das am neuen Standort beim Eisenbahnmuseum (Ainbachallee 14) unter Einhaltung der Corona-Regeln der Fall sein. Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind dabei Pflicht. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind jeden Samstag ab 17.30 Uhr am neuen Standort tätig.