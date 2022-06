In Zeltweg wurde die neue Polizeiinspektion feierlich eröffnet. Ein modernes Quartier für die 15 Polizistinnen und Polizisten.

ZELTWEG. Die neue Polizeiinspektion in Zeltweg befindet sich im Erdgeschoss der ehemaligen Volksbank. Gleich gegenüber vom Bahnhof und neben dem Hubertushof. Der Einzug in das umgebaute Gebäude fand bereits im Dezember statt. Nun wurde die neue Polizeiinspektion feierlich eröffnet. Die neue Dienststätte ist auf den modernsten Stand der Technik und barrierefrei. Sie bietet den 15 Polizistinnen und Polizisten einen angemessenen Ort zum Arbeiten.



"Die 15 Beamte haben nun eine ganz moderne Dienststätte. Das ist wichtig, denn sie werden im Dienste der Öffentlichkeit hier viel Zeit verbringen."

Gerald Ortner, Polizeidirektor

Großveranstaltungen stehen an

Eine große Herausforderung werden vor allem die Formel 1 am Red Bull Ring aber auch die Airpower in 66 Tagen sein. An diesen Tagen werden jeweils rund 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Polizei bereitet sich jetzt schon darauf vor. "Der Bezirk Murtal ist ein Veranstaltungsbezirk. Die Polizeiinspektion in Zeltweg spielt hierbei immer eine zentrale Rolle", erklärt Bezirkskommandant Günther Perger.

Betrugsfälle im Murtal

Das Gebäude soll aber auch eine Anlaufstelle für die Bevölkerung sein. "Es sind gerade sehr viele falsche Polizisten im Murtal unterwegs. Sie suchen vor allem ältere Menschen auf. Ist man sich unsicher, kann man direkt zu uns kommen", so Perger. Auf keinen Fall sollte man sofort an irgendjemanden Geld überweisen. Aber auch Cybercrime-Vorfälle in Form von falschen E-Mails kommen immer häufiger vor.

