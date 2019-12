Siebenundelfzig Goldstücke oder so hat Pippi in ihrer kleinen Schatztruhe. Eigentlich heisst sie ja Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf und lebt ganz alleine mit Herrn Nilsson, einem Äffchen, und ihrem Pferd in ihrer Villa Kunterbunt. Mutter ist ein Engel im Himmel, Vater ein Seeräuber. - Das von der Schwedin Astrid Lindgren 1941 für ihre Tochter geschriebene Buch über das sommersprossige, rothaarige Mädchen, das auf Ordnung gerne verzichten kann, wurde Weltliteratur. Im Vorsommer entstand während einer Probenpause im THEO, dem Theater Oberzeiring, die Idee, „Pippi Langstrumpf … wie alles begann“ zum traditionellen Weihnachtstermin für die jüngsten Theaterbesucher auf die Bühne zu bringen. Julia Faßhuber und Christian Krall sorgten für Spiel, Regie und Textfassung. Krall hat als künstlerischer Leiter dieses Stück im Sommer schon mit grosser Besetzung in Friesach erfolgreich auf die Bühne gebracht und ließ dafür auch Musik komponieren, die jetzt auch der THEO -Fassung zugute kam. Einen Haupttreffer hat man mit Ute Maria Olschnegger als quirliger, übermütiger, unglaublich akrobatischer, auch trauriger und glücklicher „Pippi“ gelandet. Julia Faßhuber trippelt als strenges Fräulein Prüsselius, tanzt als ausgelassene Freundin Annika, stampft als Polizist Kling ins turbulente Geschehen, Christian Krall spielt Tommy, den Polizisten Klang und nebenbei den besiegten stärksten Mann der Welt. Grandios! Und dann kommt noch - Psst - als Überraschungsgast ein Käptn-Iglo-verdächtiger Seeräuber ins Geschehen. Peter Faßhuber singt den umgetexteten Freddy-Quinn-Song: „Pippis Papa war ein Seemann“. Wie das Armdrücken ausgeht und ob Pippi mitkommt? Siehe Murtaler Zeitung Printausgabe.