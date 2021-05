Es war kühl, trotzdem stürmten am 22. 5. 21 wind- und regenfeste, coronagetestete Gäste das Eröffnungs-BBQ der RingRast. Umrahmt von „Silvano“, erwartete sie ein Barbecue-Erlebnis der Spitzenklasse. Die Küchenchefs Ernst Skvarca und Marius Schnideritsch, dazu Restaurantleiter Gabor Szabó samt Crew begeisterten die Gäste, Konditor Attila Bagossy sorgte für besondere Sweeties.



„Dieses Projekt ist mein Lebenswerk“



Der aus Steir. Lassnitz stammende Geschäftsführer Mag. (FH) Moser strahlte: „Dieses Projekt ist mein Lebenswerk!“. Schon 2004 in seiner Magisterarbeit nach Marketing-, Tourismus- und Betriebswirtschaftsstudium hatte er mit seinem verstorbenen Bruder ein Konzept für die grüne Wiese genau für den heutigen Standort entwickelt. Das jetzt nach langer Planung mit entsprechenden Partnern trotz Corona in nur einem Jahr mit Baumeister Slamanig umgesetzt werden konnte. Betriebsleiter der RingRast ist Karl-Robert Salmhofer, Sales- und Marketing-Manager Nicole de Angelis.

Steaks aus eigener Murauer Ochsenzucht

Das in seinem Gelb unübersehbare Hotel RingRast in Spielberg, ein an der S 36 neben der Playworld gelegenes Hotel, teilt sich in zwei Lokale - das stylish eingerichtete RingRast Restaurant mit Kulinarik, Genuss- und Bio-Regionalität - und die als Hommage an Kurt Mosers Bruder nach dessen Künstlernamen benannte, sehens- und erlebenswerte Bikerbar „Lazarus“ mit Steaks, Burger & More. Nicht aus Texas, sondern in Bio-Qualität aus eigener Murauer Ochsenzucht stammt z. B. das Rindfleisch. Restaurantleiter im sehenswert gestylten Lazarus ist Alexander Höggerl. Moser hat als Deko auch gleich für hochkarätige Bike-Unikate gesorgt.

Im ersten Stock bietet die RingRast für den »perfekten Boxenstop“ durchaus preiswerte, mit Motorsport-Szenenfotos themeneingerichtete 32 Zimmer bzw. 104 Betten. Car-Cleaning, Tankstelle und e-Tankstelle sowie ein Shop ergänzen das Angebot.