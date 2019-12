Wenn Leidenschaft auf Können trifft, wird´s gut. Das gilt für die Vollblutmusiker der 2002 gegründeten „Roaring Sixties Company“, die Superhits dieser Zeit authentisch performt. - 50 Jahre ist das legendäre Woodstock-Festival her. Es wurde 1969 am Höhe- und Endpunkt der Hippiebewegung zum Mythos eines friedliebenden, künstlerischen und „anderen“, hinterfragenden Amerikas. Die aktuelle Botschaft Peace, Love und Music gab „The Roaring Sixties Company“ am 27. Dezember mit einem sensationellen Feuerwerk der Hits dieses Festivals im Veranstaltungszentrum Judenburg weiter. Gerhard Pirker, Charly Roth, Uwe Rottensteiner, Werner Poglits, Martin Obermaier und als Tontechniker Norbert Hipfl ließen zusammen mit ausgewählten Gästen die Hits von Jimmy Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, der Stones, Joe Cocker usw. auferstehen. Von über 350 Fans gab es begeisterten Applaus. Siehe Printausgabe der Murtaler Zeitung.