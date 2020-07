83-Jähriger kehrte nicht zurück - die Polizei bittet nun um Hinweise.

ST. PETER/JDBG. Ein 83-jähriger Murtaler ist am Dienstag im Raum St. Peter ob Judenburg zum Schwammerlsuchen aufgebrochen. Nachdem er am Abend noch immer nicht zurückgekehrt ist, erstattete seine Tochter eine Vermisstenanzeige. Polizei, Alpinpolizei und mehrere Feuerwehren starteten daraufhin eine Suchaktion, die bislang negativ verlaufen ist.

Hinweise erbeten

Die Suchaktion wird am Mittwoch im Möschitzgraben, dem bevorzugten "Revier" des Mannes, fortgesetzt. Die Polizei bittet gleichzeitig um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 83-Jährige trägt eine Beinprothese und ist mit einem blau karierten Hemd, einer grauen Jogginghose und Bergschuhen bekleidet. Auch sein Auto, ein roter Peugeot mit Murtaler Kennzeichen, konnte noch nicht gefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektionen des Murtales oder an die Notrufnummer 133.