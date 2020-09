Schwere Unwetter richteten in den Bezirken Murau

und Murtal Millionenschaden an.

MURAU, MURTAL. Die Bezirke Murau und Murtal wurden wieder von schweren Unwettern heimgesucht. „Dabei konnten wir noch nicht einmal die Schäden der letzten Unwetter beseitigen“, erzählt ein Feuerwehrmann.

Wieder massive Schäden

Nachdem rund 70 Pioniere des Bundesheeres im Bezirk Murau ihre Arbeit am Freitag gerade erst beendet hatten, sorgten noch am selben Wochenende weitere Unwetter wieder für große massive Schäden.Überall wird hoher Sachschaden beklagt, der in die Millionen geht.

Sintflutartige Regenfälle im Murtal

Vom letzten Unwetter betroffen war auch der Bezirk Murtal. Hier gab es ebenfalls sintflutartige Regenfälle, die zu Hangrutschungen und Überschwemmungen führten. In den Gemeinden Unzmarkt, Pölstal und Hohentauern mussten die Einsatzkräfte ebenfalls ausrücken, um noch größeren Schaden zu verhindern.

Am Ende des Zugtales in Oberzeiring hat der dortige Bach einmal mehr für Probleme gesorgt. Straße, Häuser und Grundstücke wurden überschwemmt.

Feuerwehren im Einsatz

Ebenso in den Gemeinden Seckau, Kobenz und Gaal, wo ebenfalls Überschwemmungen und Murenabgänge gemeldet wurden. Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden auch einige Straßen. 78 Mann der Feuerwehren Bischoffeld, Seckau, Knittelfeld und Kobenz waren hier nach dem schweren Unwetter bis in die späten Nachtstunden mit Aufräumarbeiten beschäftigt.