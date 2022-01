Der Impfbus des Landes steuert gleich mehrmals die Region Murau-Murtal an.

MURAU/MURTAL. Rund 61.600 Impfungen wurden laut Land Steiermark in der Vorwoche durchgeführt. Darunter waren auch 875 Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die sich am Sonntag unter anderem in der Impfstraße Judenburg immunisieren lassen konnten. Die freien Impfaktionen werden auch diese Woche in Murau (Brauhaus) und Judenburg (ehemalige Hypobank) fortgeführt.

Impfbus kommt

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich an einer der Impfbus-Stationen ohne Anmeldung impfen zu lassen. Der Bus hält am Mittwoch, 19. Jänner, zwischen 10.45 und 13 Uhr in St. Peter ob Judenburg (Hauptstraße 33) und im Anschluss zwischen 14.15 und 18.45 Uhr in St. Marein-Feistritz am Parkplatz vor dem Gemeindeamt.

Weitere Termine

Am Donnerstag kann man sich am Hauptplatz Judenburg impfen lassen (10.45 bis 14 Uhr), dann geht es weiter nach St. Lambrecht (15.15 bis 18 Uhr vor der Sparkasse). Zwei weitere Termine in der Region gibt es am Samstag, 22. Jänner: Und zwar zwischen 11.30 und 14 Uhr in Schöder und gleich im Anschluss von 14.30 bis 18 Uhr vor der Greimhalle in St. Peter am Kammersberg.

