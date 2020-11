Judenburg hat am meisten Fälle im Murtal, Neumarkt ist Spitzenreiter in Murau.

MURAU/MURTAL. 45 neue Coronafälle sind in den vergangenen 24 Stunden in der Region gemeldet worden. Elf davon im Bezirk Murau und 34 im Bezirk Murtal. Beide Zahlen liegen unter dem Durchschnitt der letzten Woche, zudem sind auch einige Personen wieder genesen. Aktuell gibt es in Murau 125 aktiv Infizierte und im Bezirk Murtal 556.

Gemeindezahlen

Erstmals seit Beginn der Pandemie hat das Land Steiermark am Donnerstag auch die aktiven Coronafälle in den einzelnen Gemeinden bekannt gegeben. Einige steirische Ortschefs haben das immer wieder gefordert. "Ist Datenschutz wichtiger als die Gesundheit der Menschen?", fragte sich etwa Obdachs Bürgermeister Peter Bacher bereits im Frühjahr.

Hotspots

Ein Blick auf die Daten zeigt jedenfalls, was auch die Behörde bereits bestätigt hat: Alle Gemeinden in der Region sind betroffen, jede hat zumindest einen aktiven Coronafall vorzuweisen. In absoluten Zahlen hat die Bezirkshauptstadt Judenburg im Murtal aktuell mit 111 die meisten infizierten Personen. Im Bezirk Murau liegt die Gemeinde Neumarkt mit 41 an der Spitze. Auch das war bereits bekannt. "Dort gibt es derzeit besonders viele Fälle", bestätigte Bezirkshauptmann Florian Waldner.

Bezirk Murtal

Aktiv infizierte Personen (Stand: Donnerstag, 12. November, 7 Uhr, Quelle: EMS/Landesstatistik Steiermark):

Fohnsdorf: 35

Gaal: 2

Hohentauern: 2

Judenburg: 111

Knittelfeld: 77

Kobenz: 35

Lobmingtal: 31

Obdach: 22

Pöls-Oberkurzheim: 19

Pölstal: 20

Pusterwald: 6

St. Georgen ob Judenburg: 21

St. Marein-Feistritz: 10

St. Margarethen bei Knittelfeld: 16

St. Peter ob Judenburg: 9

Seckau: 12

Spielberg: 32

Unzmarkt-Frauenburg: 17

Weißkirchen: 47

Zeltweg: 32

Bezirk Murtal gesamt: 556

Bezirk Murau

Krakau: 7

Mühlen: 1

Murau: 18

Neumarkt: 41

Niederwölz: 1

Oberwölz: 7

Ranten: 2

St. Georgen am Kreischberg: 3

St. Lambrecht: 3

Scheifling: 5

Schöder: 4

St. Peter am Kammersberg: 6

Stadl-Predlitz: 7

Teufenbach-Katsch: 20

Bezirk Murau gesamt: 125