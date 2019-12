Die neue Red Bull Ice Cross-Weltmeisterschaft startet am 28. Dezember im Murtal durch.

JUDENBURG. "Dass wir uns zum Teil auf einer Naturrodelbahn bewegen, auf einer der besten Europas, ist sehr speziell. Das wird sicher sehr spannend." Marco Dallago freut sich auf das Heimspiel im Red Bull Ice Cross. Der Saisonstart erfolgt am Samstag, dem 28. Dezember, in Judenburg. Genauer auf der Winterleitenbahn.

Neue Hindernisse

Dort haben die Verantwortlichen auf 1.700 Metern Seehöhe in wochenlanger Arbeit einen 300 Meter langen Kurs in die Landschaft gezaubert. "Das Streckendesign ist weitgehend ähnlich, aber es gibt ein paar neue Hindernisse wie Wellen oder eine Steilwand", berichtet David Reinisch, einer der lokalen Organisatoren. Die Sportart hat im Vorjahr ihre Premiere auf der Winterleiten gefeiert, damals noch unter dem Namen Red Bull Crashed Ice.

Neue Saison

Für die neue Saison wurde die Weltmeisterschaft komplett überarbeitet und in Red Bull Ice Cross Championship umbenannt. Zudem wird auf der Winterleiten jetzt in der Kategorie ATSX 500 gefahren, eine Stufe höher als im Vorjahr. An den Start gehen werden 96 Herren, zudem gibt es 24 Startplätze für Damen und Junioren. "Wir befinden uns im einzigen Trainingszentrum für Ice Cross in Mitteleuropa, was für alle eine große Chance ist", sagt Marco Dallago. Er will auf der Winterleiten zum Heimsieg kurven.

Neue Strecke

Die Verantwortlichen des SC Obdach - Sektion Rodeln haben in den Feiertagen ohnehin alle Hände voll zu tun. Neben Ice Cross steht von 20. bis 22. der Weltcup der Naturbahnrodler am Programm. Am 30. und 31. Dezember folgen dann die Nachwuchsrodler. Für Ice Cross muss die Strecke adaptiert werden: Dabei rasen vier Athleten auf Schlittschuhen den Kurs gleichzeitig hinunter. Dazu werden Hindernisse wie Wellen, Steilkurven oder Sprünge eingebaut.

Spektakel auf der Winterleiten